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Tamaulipas

Muere hombre reconocido por sus perritos en carreola en Matamoros

Elementos de Protección Civil acudieron al sitio tras el reporte ciudadano y procedieron a cubrir el cuerpo, en espera de las autoridades correspondientes.

  • 25
  • Mayo
    2026

Un hombre en situación de calle, identificado por vecinos como una persona que solía recorrer las calles acompañado de varios perros a quienes transportaba en una carriola, fue encontrado sin vida en el lugar donde pernoctaba, ubicado en la intersección de las calles Hidalgo y 17, en la Zona Centro de la ciudad.

De acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo ya presentaba un avanzado estado de descomposición al momento de ser localizado. Elementos de Protección Civil acudieron al sitio tras el reporte ciudadano y procedieron a cubrir el cuerpo, en espera de las autoridades correspondientes para las diligencias legales.

En el inmueble permanecen varios perros que vivían con el hombre, por lo que vecinos esperan la intervención de rescatistas o asociaciones protectoras de animales para resguardarlos y evitar que queden en abandono o mueran en el lugar.

Hasta el momento no se han dado a conocer las causas del fallecimiento. Autoridades continuarán con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.


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