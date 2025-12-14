Huelga indefinida amenaza operación del Museo del Louvre

Los trabajadores del Museo del Louvre están convocados a una huelga indefinida a partir de este lunes, en protesta por las condiciones laborales y la falta de recursos, en medio de una fuerte controversia por el deterioro de algunas instalaciones y por el reciente robo de joyas de la corona de Francia, ocurrido en octubre y que aún no han sido recuperadas.

“Condiciones dadas para un paro fuerte”

Christian Galani, representante del sindicato CGT en el Louvre, advirtió que existe un alto nivel de inconformidad entre el personal. “Hay tal nivel de exasperación que todo indica que las condiciones están dadas para una huelga muy potente”, afirmó este domingo en entrevista con la cadena BFMTV.

Los sindicatos CGT, CFDT y Sud convocaron a una asamblea general a primera hora del lunes para definir de manera definitiva el inicio del paro.

Galani subrayó la urgencia de establecer una jerarquía de medidas de emergencia, enfocadas principalmente en el estado “ruinoso” del edificio y en la seguridad de la institución, factores que consideran prioritarios ante la magnitud del museo y su afluencia de público.

Menos personal, más visitantes

El representante sindical señaló que en los últimos 15 años el Louvre ha perdido más de 200 puestos de trabajo, pese a que actualmente cuenta con 2.200 empleados y que el número de visitantes se ha incrementado de forma considerable.

Tan solo en 2024, el museo recibió 8,7 millones de visitantes, de los cuales el 69 por ciento fueron extranjeros, consolidándose como el museo más visitado del mundo.

Demandas del personal

Entre las principales exigencias de los trabajadores se encuentran el abandono del aumento en los precios para extranjeros, la creación de 200 nuevos puestos en el área de seguridad, incrementos salariales y el fin del actual modelo de gobernanza, que califican de piramidal y excesivamente compartimentado.

Respuesta del Ministerio de Cultura

Ante la crisis, el Ministerio francés de Cultura anunció que encargó a Philippe Jost, presidente de la institución pública Reconstruir Notre Dame, una misión de dos meses para proponer medidas que permitan enfrentar los desafíos del museo y fortalecer su patrimonio.

Jost trabajará bajo la supervisión de la presidenta del Museo del Louvre, Laurence des Cars, y deberá presentar sus recomendaciones a finales de febrero.

El robo que encendió la polémica

El episodio más grave ocurrió el 19 de octubre, cuando un grupo de ladrones accedió en pleno día a la galería de Apolo mediante un montacargas y robó joyas de la corona de Francia. Aunque cuatro presuntos responsables fueron detenidos, las piezas robadas no han sido recuperadas, avivando las críticas sobre la seguridad del museo.

