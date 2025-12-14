Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
cour_napoleon_et_pyramide_1_f129fa1a04
Internacional

Huelga indefinida amenaza operación del Museo del Louvre

Trabajadores del Louvre anuncian paro por falta de recursos, deterioro del edificio y reclaman más seguridad y personal tras el robo de joyas

  • 14
  • Diciembre
    2025

Los trabajadores del Museo del Louvre están convocados a una huelga indefinida a partir de este lunes, en protesta por las condiciones laborales y la falta de recursos, en medio de una fuerte controversia por el deterioro de algunas instalaciones y por el reciente robo de joyas de la corona de Francia, ocurrido en octubre y que aún no han sido recuperadas.

“Condiciones dadas para un paro fuerte”

Christian Galani, representante del sindicato CGT en el Louvre, advirtió que existe un alto nivel de inconformidad entre el personal. “Hay tal nivel de exasperación que todo indica que las condiciones están dadas para una huelga muy potente”, afirmó este domingo en entrevista con la cadena BFMTV.

Los sindicatos CGT, CFDT y Sud convocaron a una asamblea general a primera hora del lunes para definir de manera definitiva el inicio del paro.

EH UNA FOTO - 2025-12-14T114707.807.jpg

Galani subrayó la urgencia de establecer una jerarquía de medidas de emergencia, enfocadas principalmente en el estado “ruinoso” del edificio y en la seguridad de la institución, factores que consideran prioritarios ante la magnitud del museo y su afluencia de público.

Menos personal, más visitantes

El representante sindical señaló que en los últimos 15 años el Louvre ha perdido más de 200 puestos de trabajo, pese a que actualmente cuenta con 2.200 empleados y que el número de visitantes se ha incrementado de forma considerable.

Tan solo en 2024, el museo recibió 8,7 millones de visitantes, de los cuales el 69 por ciento fueron extranjeros, consolidándose como el museo más visitado del mundo.

Demandas del personal

Entre las principales exigencias de los trabajadores se encuentran el abandono del aumento en los precios para extranjeros, la creación de 200 nuevos puestos en el área de seguridad, incrementos salariales y el fin del actual modelo de gobernanza, que califican de piramidal y excesivamente compartimentado.

Respuesta del Ministerio de Cultura

Ante la crisis, el Ministerio francés de Cultura anunció que encargó a Philippe Jost, presidente de la institución pública Reconstruir Notre Dame, una misión de dos meses para proponer medidas que permitan enfrentar los desafíos del museo y fortalecer su patrimonio.

paris-louvre-pyramid-hd.jpg

Jost trabajará bajo la supervisión de la presidenta del Museo del Louvre, Laurence des Cars, y deberá presentar sus recomendaciones a finales de febrero.

El robo que encendió la polémica

El episodio más grave ocurrió el 19 de octubre, cuando un grupo de ladrones accedió en pleno día a la galería de Apolo mediante un montacargas y robó joyas de la corona de Francia. Aunque cuatro presuntos responsables fueron detenidos, las piezas robadas no han sido recuperadas, avivando las críticas sobre la seguridad del museo.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_12_15_T101449_835_16154d7738
García Luna apelará sentencia por narctráfico en Estados Unidos
Whats_App_Image_2025_12_13_at_7_45_33_PM_c0bc5b77ec
Reconocen labor de operadores de transporte público en Nuevo León
Capturan_uno_de_los_60_vinculados_a_red_de_saqueo_de_Garcia_Luna_40b45da22e
Capturan uno de los 60 vinculados a red de saqueo de García Luna
publicidad

Últimas Noticias

10cf32f1_377a_4b83_b50f_33ec1ad2edf2_57a3866b93
San Pedro dona 500 mil pesos a Cruz Rosa a mujeres con cáncer
EH_UNA_FOTO_2025_12_15_T132712_431_9c6aa1e4df
Desplome de avioneta privada genera movilización en Toluca
EH_UNA_FOTO_2025_12_15_T125547_501_eb158070e6
Rosalía lanza por sorpresa el videoclip de La Perla
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_92_44ca0669ed
Volcadura de camión deja ocho muertos y 58 lesionados en Apodaca
congreso_de_nuevo_leon_1e7628c860
Convocan a discutir Presupuesto 2026 sin deuda ni ISN
EH_COLLAGE_2025_12_13_T083652_422_5f1481adfa
Dua Lipa ofrece concierto privado en Cancún tras gira en CDMX
publicidad
×