Huelga en Louvre obliga a cerrar el museo más visitado del mundo

Empleados del Museo del Louvre votaron este lunes a favor de irse a huelga en protesta por las condiciones laborales, la falta de personal y problemas de seguridad, asestando un nuevo golpe al emblemático museo parisino, hogar de la Mona Lisa.

El sindicato CFDT informó que la decisión se tomó durante una asamblea con alrededor de 400 trabajadores, quienes acordaron iniciar el paro laboral de manera inmediata.

Como parte de la protesta, empleados con banderas y pancartas bloquearon la icónica entrada de la pirámide de vidrio.

Museo cerrado a visitantes

Debido a la huelga, el Louvre no abrió sus puertas como estaba previsto y permaneció cerrado durante toda la jornada. En su sitio web, el museo informó que estaba “excepcionalmente” cerrado y que reembolsaría a los visitantes que contaban con boletos.

“Es muy triste, tenía mucha ilusión”, lamentó Lindsey Hall, una turista procedente de Sacramento, California, quien señaló que visitar el Louvre era una experiencia largamente esperada.

Reclamos por seguridad y personal

La protesta se produjo tras reuniones recientes entre representantes sindicales y la ministra de Cultura, Rachida Dati, las cuales, según los trabajadores, no resolvieron sus preocupaciones sobre la falta de personal y de financiamiento para un museo que recibe millones de visitantes cada año.

“Visitar el museo se ha convertido en una carrera de obstáculos”, afirmó Alexis Fritche, secretario general de la rama cultural del sindicato CFDT.

Los empleados señalaron que el reciente robo de joyas ocurrido en octubre evidenció problemas estructurales, como la escasez de personal y deficiencias en los sistemas de seguridad.

Demandas sindicales

En un comunicado, el CFDT exigió mayor número de empleados para seguridad y atención al público, mejores condiciones laborales, presupuestos estables a largo plazo y un liderazgo que escuche al personal. El sindicato CGT denunció que mientras los visitantes aumentan, el número de empleados y los salarios no lo hacen.

La votación de huelga fue unánime, aunque no se ha definido si el paro se extenderá más de un día.

El Louvre permanece cerrado los martes y los trabajadores podrían reunirse nuevamente el miércoles para decidir si continúan con la protesta.

En paralelo, el Ministerio de Cultura anunció que Philippe Jost fue designado para proponer una reorganización profunda del museo, con recomendaciones previstas para finales de febrero, en coordinación con la directora del Louvre, Laurence des Cars.

Comentarios