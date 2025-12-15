Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
AP_25349349005516_7a77bf17d3
Internacional

Huelga en Louvre obliga a cerrar el museo más visitado del mundo

Trabajadores del Louvre votaron ir a huelga por condiciones laborales y falta de personal, lo que obligó al cierre del museo en París

  • 15
  • Diciembre
    2025

Empleados del Museo del Louvre votaron este lunes a favor de irse a huelga en protesta por las condiciones laborales, la falta de personal y problemas de seguridad, asestando un nuevo golpe al emblemático museo parisino, hogar de la Mona Lisa.

El sindicato CFDT informó que la decisión se tomó durante una asamblea con alrededor de 400 trabajadores, quienes acordaron iniciar el paro laboral de manera inmediata.

Como parte de la protesta, empleados con banderas y pancartas bloquearon la icónica entrada de la pirámide de vidrio.

Museo cerrado a visitantes

Debido a la huelga, el Louvre no abrió sus puertas como estaba previsto y permaneció cerrado durante toda la jornada. En su sitio web, el museo informó que estaba “excepcionalmente” cerrado y que reembolsaría a los visitantes que contaban con boletos.

“Es muy triste, tenía mucha ilusión”, lamentó Lindsey Hall, una turista procedente de Sacramento, California, quien señaló que visitar el Louvre era una experiencia largamente esperada.

Reclamos por seguridad y personal

La protesta se produjo tras reuniones recientes entre representantes sindicales y la ministra de Cultura, Rachida Dati, las cuales, según los trabajadores, no resolvieron sus preocupaciones sobre la falta de personal y de financiamiento para un museo que recibe millones de visitantes cada año.

“Visitar el museo se ha convertido en una carrera de obstáculos”, afirmó Alexis Fritche, secretario general de la rama cultural del sindicato CFDT.

Los empleados señalaron que el reciente robo de joyas ocurrido en octubre evidenció problemas estructurales, como la escasez de personal y deficiencias en los sistemas de seguridad.

Demandas sindicales

En un comunicado, el CFDT exigió mayor número de empleados para seguridad y atención al público, mejores condiciones laborales, presupuestos estables a largo plazo y un liderazgo que escuche al personal. El sindicato CGT denunció que mientras los visitantes aumentan, el número de empleados y los salarios no lo hacen.

La votación de huelga fue unánime, aunque no se ha definido si el paro se extenderá más de un día.

El Louvre permanece cerrado los martes y los trabajadores podrían reunirse nuevamente el miércoles para decidir si continúan con la protesta.

En paralelo, el Ministerio de Cultura anunció que Philippe Jost fue designado para proponer una reorganización profunda del museo, con recomendaciones previstas para finales de febrero, en coordinación con la directora del Louvre, Laurence des Cars.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_12_16_at_2_01_48_AM_1a0c11f1dc
Cambia Monterrey antialcohólicas por patrullajes
AP_25349349005516_b230ccc4ea
Empleados del Louvre inician huelga; otro revés para el museo
AP_25349823366006_73226596ff
Trump: salón de baile de la Casa Blanca es por seguridad nacional
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_12_16_at_12_54_03_AM_91dd81c921
Aumenta shopping en tiendas departamentales y de autoservicio
finanzas_aranceles_c6a3e1daef
‘Pondrán escudo’ a 350,000 empleos con nuevo paquete arancelario
Whats_App_Image_2025_12_16_at_2_09_13_AM_ca703365c1
Alistan nombramiento de nuevo fiscal anticorrupción
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_92_44ca0669ed
Volcadura de camión deja ocho muertos y 58 lesionados en Apodaca
desaparece_menor_Cumbres_cd113aa878
Localizan a Regina Estefanía, menor desaparecida en García
EH_CONTEXTO_2025_12_14_T170315_788_58dd14221a
UANL solicita donación de terreno para nuevo estadio de Tigres
publicidad
×