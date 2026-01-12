Podcast
Internacional

Museo del Louvre permanece cerrado por la huelga de trabajadores

El Louvre cerró este lunes por la huelga de su personal, que exige mejoras laborales y mayor seguridad tras robos y recientes incidentes

El Museo del Louvre se vio obligado a cerrar totalmente sus puertas este lunes debido a la huelga de su personal, iniciada a mediados de diciembre y renovada hoy tras una asamblea general, informaron fuentes sindicales y de la propia institución.

Se trata de la segunda ocasión desde el pasado 15 de diciembre en que el museo más visitado del mundo permanece completamente cerrado.

En otras jornadas, la protesta permitió únicamente una apertura parcial para acceder a algunas de sus obras más emblemáticas, como la Victoria de Samotracia, la Venus de Milo y la Gioconda.

“Estimados visitantes, debido a un movimiento social, el Museo del Louvre está excepcionalmente cerrado hoy”, informó la institución a través de su página web. El martes es su día habitual de descanso.

Falta de avances en negociaciones

Durante la asamblea general celebrada esta mañana, alrededor de 300 trabajadores votaron a favor de mantener la huelga ante la falta de avances en las negociaciones con el Ministerio de Cultura y la dirección del museo, según señalaron los sindicatos CFDT y CGT.

En un comunicado conjunto emitido el pasado 19 de diciembre, la intersindical, integrada por CFDT, CGT y Sud-Solidarios, presentó una lista de “reivindicaciones urgentes”, entre las que destacan cambios en la gobernanza del museo y un refuerzo en las medidas de seguridad.

Reclamos de seguridad y laborales

Las demandas en materia de seguridad se relacionan directamente con el robo ocurrido el 19 de octubre, cuando delincuentes ingresaron por un balcón de la galería de Apolo y sustrajeron ocho joyas de la corona de Francia, sin que hasta el momento hayan sido recuperadas.

Además, los sindicatos exigen la creación de empleos estables acordes a las necesidades reales del museo, la regularización de contratos temporales y el rechazo al incremento del precio de las entradas para visitantes extracomunitarios, que pasaría de 22 a 32 euros a partir del día 14.

Crisis reputacional

El robo de las joyas marcó el inicio de una crisis reputacional para el Louvre, agravada en noviembre por el cierre de la Galería Campana debido a problemas estructurales y, posteriormente, por una fuga de agua que dañó cientos de documentos de la biblioteca de antigüedades egipcias.

Pese a estos episodios, cifras oficiales indican que el museo recibió 9 millones de visitantes en 2025, lo que representa 300 mil más que el año anterior.

 


