Huracán Debby deja a su paso cuatro muertos en Florida

Al menos cuatro personas murieron después de que el huracán Debby tocó tierra en la región Big Bend de la costa del Golfo de Florida, dejando a los residentes lidiando con inundaciones, cortes de energía y carreteras en mal estado.

El sistema meteorológico se fortaleció a un huracán de categoría uno a última hora del domingo y tocó tierra cerca de Steinhatchee el lunes por la mañana, señaló el Centro Nacional de Huracanes (NHC).

Ahora se espera que se mueva lentamente a través del estado, con vientos de 128 Kmh y arrojando hasta 76 cm de lluvia a medida que avanza hacia el norte.

También se pronostica que la cuarta tormenta con nombre de la temporada empape Georgia y Carolina del Sur en los próximos días.

Las autoridades dijeron que entre los muertos había un niño de 13 años que murió cuando un árbol cayó sobre su casa móvil en la ciudad de Levy County, ubicada cerca de Gainesville.

En un incidente separado, en el condado de Hillsborough, parte del área metropolitana de Tampa, el conductor de un vehículo de 18 ruedas perdió el control y se desvió hacia un canal durante la tormenta, dijeron las autoridades. El conductor fue encontrado muerto más tarde.

