Petróleo de Texas cierra en US$83.23 tras amenaza de Trump a Irán

El WTI cerró en US$83.23 por barril tras amenazas de Trump a Irán y el embargo marítimo anunciado por los hutíes contra Arabia Saudita

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El petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró la jornada con un alza de 0.9% y se cotizó en $83.23 dólares por barril, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzara nuevas amenazas contra Irán, lo que volvió a generar tensión entre los inversionistas.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para entrega en agosto, referencia en el mercado estadounidense, avanzaron $0.74 dólares respecto al cierre de la jornada anterior.

En la última semana, el crudo texano acumula un incremento cercano al 15%, impulsado por la escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán.

En contraste, el petróleo Brent registró una caída de 2.13% y se cotizó en $88.02 dólares por barril, en una jornada marcada por la volatilidad en los mercados energéticos.

El mercado inició la sesión con pérdidas, pero cambió de dirección luego de que Trump advirtiera que Irán "pagará" por la muerte de tres soldados estadounidenses desplegados en Jordania e Irak, mientras los hutíes de Yemen mantienen la presión en la región con un embargo marítimo contra Arabia Saudita.

Así cotizan las bolsas europeas después de darse a conocer los precios del crudo:

Fráncfort sube un 0.06 %.

Milán baja 0.04 %.

París sube 0.02%.

Londres baja 0.71%.

Madrid baja 0.05 %.

Euro Stoxx 50 baja 0.26 %.

Hang Seng sube 2.36%.

Nikkei baja 4.03%.

Bolsa de Shanghái sube 0.85 %.

Escala tensión en Medio Oriente por ataques y bloqueo hutí

La tensión en Medio Oriente continúa en aumento tras un nuevo intercambio de ataques entre Estados Unidos e Irán durante el fin de semana, situación que complica los esfuerzos diplomáticos para reactivar un diálogo de paz entre ambos países.

Pese al incremento de las hostilidades, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmail Baghaei, aseguró que intermediarios internacionales mantienen abiertos canales de comunicación entre Washington y Teherán.

En medio de la crisis, los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, anunciaron un embargo marítimo contra Arabia Saudita como respuesta al bloqueo impuesto por el reino sobre Yemen y al reciente ataque contra el aeropuerto internacional de Saná.

Los dirigentes hutíes señalaron que el estrecho de Bab al-Mandeb permanecerá cerrado para los buques saudíes. Este paso marítimo conecta el mar Rojo con el golfo de Adén y es una de las rutas comerciales más importantes del mundo, ya que concentra alrededor del 12 % del comercio global y una cuarta parte del tráfico internacional de contenedores con destino al canal de Suez.

Un cierre prolongado obligaría a las embarcaciones a desviar su ruta por el cabo de Buena Esperanza, en Sudáfrica, incrementando los tiempos de navegación y los costos del transporte marítimo.

Analistas de Rystad Energy advirtieron que las tensiones geopolíticas también afectan al estrecho de Ormuz, donde el tránsito de buques permanece muy limitado.

Según Jorge León, responsable de análisis geopolítico de la consultora, la reducción del tráfico en esa vía obliga a depender cada vez más del oleoducto Este-Oeste de Arabia Saudí y de las terminales del mar Rojo para sostener las exportaciones de petróleo desde la región.