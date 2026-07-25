ICE arresta a pareja mexicana cuando acudía a retiro en Texas

Agentes migratorios detuvieron en la frontera con México a Nepthalí Zozaya Saucedo junto a su esposa, Cinthia Saraí Cardona Otero

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El Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) arrestó este sábado a un matrimonio mexicano cuando se dirigía hacia el aeropuerto de McAllen, Texas, para asistir a un retiro espiritual.

Según organizaciones religiosas, agentes migratorios detuvieron en la frontera con México a Nepthalí Zozaya Saucedo y su esposa, Cinthia Saraí Cardona Otero, padres de tres hijos estadounidenses.

De acuerdo con la Red Nacional Latino Cristiana (LCNN) la pareja tuvo que firmar documentos bajo la amenaza de ser separados de sus hijos.

"Estamos profundamente perturbados por los informes de que el ICE amenazó con separarlos de sus hijos si no firmaban documentos de salida voluntaria. Ningún padre debería ser presionado jamás para renunciar a sus derechos bajo la amenaza de perder a sus hijos".

Afirmaron que ambos cuentan con visas religiosas, y que han servido por más de una década en la Comunidad Cristiana Emmanuel, por lo que el pastor Eddie de la Rosa pidió compasión para el matrimonio al solicitar su liberación.

"Instamos a las autoridades de inmigración a mostrar compasión, respetar sus derechos al debido proceso y liberarlos de inmediato para que esta familia pueda reencontrarse"

La detención ocurre mientras la Administración de Donald Trump ha impulsado un cambio de reglas para detener migrantes en templos o eventos religiosos, lo que no era usual en Estados Unidos, así como la lucha del Gobierno de México por esclarecer la muerte de 17 connacionales en dicho territorio.

SRE intensifica acciones por muertes de 17 connacionales en EUA

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dio a conocer este miércoles que intensificó sus acciones al presentar al menos 20 denuncias por la muerte de 17 connacionales registradas tanto en operativos como bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos.