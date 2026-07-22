SRE intensifica acciones por muertes de 17 connacionales en EUA

Se destacó que dicha red consular brinda asistencia y protección a las familias de las víctimas, a quienes se les brinda acompañamiento jurídico

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dio a conocer este miércoles que intensificó sus acciones al presentar al menos 20 denuncias por la muerte de 17 connacionales registradas tanto en operativos como bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos.

A través de un comunicado, se detalló que las 20 denuncias se presentaron: ocho ante fiscalías estatales y 12 más ante fiscalías de distintos condados. Específicamente en las correspondientes a los lugares donde ocurrieron los hechos, es decir, en los estados de Arizona, California, Florida, Georgia, Illinois, Louisiana, Missouri y Texas.

El canciller Roberto Velasco se dirigió al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, por medio de una carta, donde informaba sobre los hechos y solicitaba su apoyo para recabar información mediante solicitudes de aclaración a Estados Unidos.

De acuerdo con el documento, estas acciones fueron realizadas por el embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri, quien comunicó las preocupaciones por parte del Gobierno de México por las condiciones que viven los connacionales dentro de los centros de detención del ICE, incluidos los operados por empresas privadas.

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Se destacó que dicha red consular brinda asistencia y protección a las familias de las víctimas, a quienes se les brinda acompañamiento jurídico y apoyo para el traslado de restos.

Dichas acciones corresponden a las acciones previstas por el propio canciller, quien durante la conferencia matutina de este 9 de julio detalló que se aplicarían cuatro medidas jurídicas para obtener justicia por la muerte de 17 mexicanos en territorio estadounidense; 14 se encontraban bajo custodia y tres más fallecieron en operativos entre 2025 y 2026.

México pide aclarar muertes de migrantes bajo custodia de ICE

El embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri, sostuvo reuniones con funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para solicitar el esclarecimiento de los casos de ciudadanos mexicanos que fallecieron durante operativos o mientras permanecían bajo custodia de esa agencia.

El diplomático informó, a través de un mensaje en redes sociales, que el encuentro se realizó con el director interino de ICE, David Venturella, y el subdirector Charles Wall, como parte de una agenda enfocada en la protección de los connacionales en territorio estadounidense.