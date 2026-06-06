ICE priorizará la seguridad durante el Mundial, afirma Homan

El director del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE), Tom Homan, afirmó que la principal tarea de la agencia durante la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026 será garantizar la seguridad del evento y no realizar operativos enfocados en la aplicación de las leyes migratorias.

En declaraciones, el funcionario señaló que el organismo tiene una responsabilidad relacionada con la seguridad nacional y que sus esfuerzos estarán orientados a proteger el desarrollo del torneo frente a posibles amenazas.

Seguridad será la prioridad

Homan explicó que el objetivo central de la operación no será la detención de personas por su situación migratoria, sino la protección de los asistentes, participantes y de toda la infraestructura vinculada con la competencia internacional.

No obstante, precisó que el estatus migratorio sí podría ser considerado en aquellos casos donde exista una amenaza directa a la seguridad del campeonato.

El funcionario indicó que, si durante las labores de vigilancia se detecta algún riesgo para la seguridad nacional que involucre a una persona sin estatus legal en el país, las autoridades actuarán conforme a sus facultades.

Buscan dar tranquilidad a visitantes

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que aficionados extranjeros o visitantes internacionales enfrenten revisiones o arrestos migratorios durante el torneo, Homan reiteró que el enfoque operativo estará centrado en la prevención de riesgos y en la coordinación de los dispositivos de protección.

Según explicó, las acciones del ICE estarán dirigidas a garantizar el desarrollo seguro de uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.

La próxima Copa Mundial de la FIFA 2026 se disputará de manera conjunta en Estados Unidos, México y Canadá entre el 11 de junio y el 19 de julio.

El torneo reunirá a miles de aficionados de distintas partes del mundo, por lo que las autoridades de los tres países han intensificado los preparativos logísticos y de seguridad para recibir a los visitantes y asegurar el desarrollo de la competencia.

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