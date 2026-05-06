Nueva York desafía amenaza de más redadas migratorias

El enfrentamiento entre la administración de Donald Trump y el estado de Nueva York se intensificó luego de que Tom Homan, zar fronterizo de la Casa Blanca, amenazara con incrementar la presencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en territorio neoyorquino si avanza una legislación estatal que limite la cooperación local con autoridades migratorias federales.

Homan promete “inundar” Nueva York con ICE

Durante una conferencia, Homan criticó con dureza el proyecto de ley impulsado en la legislatura estatal, que busca restringir la coordinación entre ICE y cuerpos policiales locales o estatales en casos no violentos.

El funcionario advirtió que, si Nueva York reduce esa colaboración, el gobierno federal responderá desplegando una presencia sin precedentes de agentes migratorios.

La gobernadora Kathy Hochul respondió con firmeza, recordando que el propio presidente Donald Trump reconoció que no enviaría más agentes de ICE al estado sin su solicitud formal.

“No lo estoy pidiendo”, subrayó la mandataria, marcando distancia frente a cualquier intento de presión federal.

El presupuesto estatal en discusión contempla mayores protecciones para comunidades migrantes, incluyendo restricciones a los acuerdos 287(g), mecanismos que permiten a policías locales colaborar directamente con ICE en arrestos migratorios.

No obstante, Hochul aclaró que Nueva York continuará cooperando en casos relacionados con criminales violentos, buscando equilibrar seguridad pública y defensa de políticas de “ciudad santuario”.

Arresto en hospital de Brooklyn aviva polémica

La disputa ocurre pocos días después de una controvertida operación de ICE dentro de un hospital en Brooklyn, donde activistas y funcionarios locales denunciaron una aparente coordinación entre agentes migratorios y la policía de Nueva York (NYPD).

El incidente provocó protestas y renovó críticas sobre posibles violaciones al espíritu de protección migratoria de la ciudad.

El conflicto refleja una disputa más amplia entre gobiernos estatales demócratas y políticas federales más agresivas en materia migratoria.

Mientras la Casa Blanca presiona por mayor capacidad operativa de ICE, estados como Nueva York buscan reforzar límites legales para proteger a migrantes no vinculados a delitos graves.

La confrontación podría convertirse en un nuevo punto clave del debate nacional sobre inmigración, autonomía estatal y seguridad.

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