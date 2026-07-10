Houston investigará muerte de migrante mexicano baleado por ICE

El alcalde John Whitmire anunció una investigación independiente tras la muerte de Lorenzo Salgado durante un operativo migratorio

El alcalde de Houston, John Whitmire, anunció este viernes que la ciudad realizará una investigación “independiente y transparente” sobre la muerte del migrante mexicano Lorenzo Salgado, quien falleció tras recibir disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Durante una conferencia de prensa junto a otros funcionarios locales, Whitmire aseguró que las autoridades utilizarán todos sus recursos para esclarecer los hechos, aunque reconoció que será una investigación compleja debido a que el Gobierno federal mantiene bajo su control las principales evidencias del caso.

Salgado, de 52 años, murió el martes en Magnolia Park, una zona con fuerte presencia de la comunidad latina en Houston.

El hombre se dirigía a su trabajo acompañado de su hermano y otros dos compañeros cuando agentes de ICE interceptaron la camioneta en la que viajaban.

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El alcalde explicó que el FBI tiene bajo resguardo elementos clave de la investigación, entre ellos el vehículo, los pasajeros y el cuerpo de la víctima.

“El FBI tiene en su poder todas las pruebas, incluida la camioneta, los pasajeros y el cuerpo de la víctima”, señaló Whitmire, quien añadió que la agencia federal mantiene un control estricto sobre ese material.

Cambió postura tras presión de familiares y activistas

El anuncio representa un cambio en la posición inicial de la Alcaldía, que había descartado abrir una investigación propia al argumentar que no podía realizar pesquisas paralelas a las autoridades federales.

Sin embargo, familiares de Salgado, legisladores y organizaciones defensoras de migrantes solicitaron una investigación independiente ante la falta de confianza en el proceso federal, encabezado por la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional y el FBI.

La Fiscalía del condado de Harris también anunció que abrirá su propia investigación. Whitmire aseguró que la Alcaldía colaborará con esa pesquisa y entregará a los fiscales la información recopilada por la Policía de Houston.

Versiones encontradas sobre el operativo

Tras el incidente, el Gobierno federal afirmó que los agentes intentaban detener a un migrante en situación irregular y que Salgado ignoró las instrucciones, impactó su camioneta contra el vehículo oficial e intentó atropellar a uno de los agentes, motivo por el cual el oficial disparó en defensa propia.

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No obstante, testigos y autoridades locales han cuestionado esa versión. La congresista Sylvia García indicó que, tras conversar con el director interino de ICE, confirmó que Salgado y su hermano no eran los objetivos del operativo.

Los otros tres hombres que viajaban en la camioneta, quienes permanecen detenidos en un centro migratorio y son los únicos testigos directos del hecho, aseguraron que Salgado no intentó arrollar a ningún agente.

Su abogado, Hugo Balderas, señaló que los disparos contra el vehículo “entraron por los lados”, según la versión ofrecida durante una conferencia de prensa.

Whitmire afirmó que la familia Salgado enfrentará una pérdida irreparable y criticó la actuación de los agentes involucrados al señalar que “ICE es una agencia federal que estuvo fuera de control” durante el operativo.

De acuerdo con reportes citados en el caso, al menos seis personas han muerto este año por disparos de agentes migratorios en Estados Unidos, entre ellas los ciudadanos estadounidenses Alex Pretti y Renée Good, fallecidos durante un operativo desplegado en Minnesota en enero.