Identifican a mexicano atropellado por intentar huir del ICE

De acuerdo con la fundadora de Colectivo Árbol, Coronilla Durán viajó desde su ciudad natal en el estado de Guanajuato hacia Atlanta para visitar a familiares

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El mexicano que murió atropellado el pasado 14 de julio al intentar huir de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) cuando se encontraba de vacaciones en Florida, fue identificado.

De acuerdo con la organización Colectivo Árbol, se trata de Juan Jairo Coronilla Durán, de 28 años, quien fue atropellado por un tráiler en una carretera muy transitada de Saint Augustin.

De acuerdo con la fundadora de Colectivo Árbol, un grupo de defensa de trabajadores agrícolas, Coronilla Durán viajó desde su ciudad natal de San Luis de la Paz, en el estado de Guanajuato, a Atlanta para visitar a familiares y amigos y contaba con visa de trabajo.

Coronilla Durán era una de cuatro personas que iban en un vehículo que se detuvo en el estacionamiento de una gasolina antes de las 7 de la mañana el día en que murió.

Los cuatro huyeron a pie durante un encuentro con agentes del ICE y de Investigaciones de Seguridad Nacional. No se sabe qué motivó el encuentro ni qué ocurrió con los otros tres ocupantes del vehículo.

La Patrulla de Carreteras y el Departamento de Seguridad Nacional no han proporcionado más detalles, indicando que la investigación está en curso.

Colectivo Árbol apoya a esposa de Coronilla Durán

Yezzika Alamilla, esposa del connacional fallecido, afirmó que recibe asesoría legal y asistencia a trabajadores agrícolas en el centro de Florida. La organización le compró un boleto de avión y le dio alojamiento durante tres días.

Según información proporcionada por la viuda, Coronilla Durán “llevaba muy poco tiempo en Estados Unidos y tenía visa de turista”, dijo Susana Guerra Vallejo, subsecretaria de atención a migrantes y asuntos de movilidad del estado mexicano de Guanajuato.

Coronilla Durán y Alamilla tenían dos hijos, una niña de 7 meses y un niño de 7 años, señaló Jeffers.