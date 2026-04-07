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Tamaulipas

Identifican cuerpo en Reynosa; exigen justicia por Iris Selene

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas mantiene abierta una carpeta de investigación para determinar las circunstancias del caso.

  • 07
  • Abril
    2026

De acuerdo con publicaciones realizadas por colectivos de búsqueda, el cuerpo localizado la tarde del lunes cerca de un canal en Reynosa ya fue identificado como el de Iris Selene, joven reportada como desaparecida desde el pasado viernes.

La noticia ha generado consternación entre la ciudadanía, luego de que se confirmara que la joven, quien trabajaba en un autolavado en las inmediaciones de la colonia Valladolid, no regresó a su hogar. Su caso, que inicialmente fue difundido mediante fichas de búsqueda, hoy ha tomado un giro trágico.

Según lo señalado por los propios colectivos, existen indicios de que la mujer pudo haber sido víctima de violencia, situación que ha intensificado el llamado a las autoridades para esclarecer los hechos y castigar a los responsables.

Ante este escenario, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas mantiene abierta una carpeta de investigación para determinar las circunstancias del caso.

Colectivos y ciudadanos han alzado la voz para exigir justicia por Iris Selene, sumándose al reclamo social para que este crimen no quede impune y se garantice la seguridad de las mujeres en la región.


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