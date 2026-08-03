Identifican muertos de accidente aéreo sobre las Líneas de Nazca

El gobierno de Perú identificó a las 13 personas fallecidas, entre ellas 11 turistas europeos, en el accidente aéreo de una avioneta ocurrido el pasado sábado

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Perú identificó a las 13 personas fallecidas, entre ellas 11 turistas europeos, en el accidente aéreo ocurrido el sábado cuando una avioneta intentaba sobrevolar las icónicas Líneas de Nazca.

Al mismo tiempo, el Ministerio de Asuntos Exteriores de España recomendó a sus ciudadanos no realizar vuelos turísticos sobre esta zona de Perú, al advertir que las avionetas locales que operan en el área “no cumplen con requisitos de mantenimiento y seguridad equivalentes” a los aplicados en el país europeo.

El jefe de criminalística de la fiscalía, José Pacheco, explicó que el proceso de identificación forense involucró a médicos, biólogos, odontólogos y antropólogos.

Los especialistas determinaron las características de las víctimas mediante elementos como edad, sexo, prendas de vestir, tatuajes, cicatrices y detalles de los dedos y dientes.

Las autoridades confirmaron que entre los fallecidos se encuentran siete turistas italianos, dos españoles y dos alemanes, además de dos tripulantes peruanos.

Avioneta se estrelló durante vuelo turístico

La avioneta C208B, matrícula OB-2001, perteneciente a la empresa Aerodiana, se estrelló el sábado en el sector de Pueblo Viejo, en la región de Ica.

La aeronave había despegado de la ciudad de Pisco con destino a un recorrido aéreo sobre las Líneas de Nazca, enormes geoglifos grabados en el desierto hace más de 1,500 años.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de España incluyó la recomendación de evitar estos vuelos en su listado oficial de recomendaciones de viaje, debido a las condiciones de seguridad de las aeronaves que realizan estas operaciones.

Hasta el momento, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Perú no se ha pronunciado sobre la decisión del gobierno español.

El ministro de Comercio Exterior y Turismo de Perú, Rogers Valencia, informó el domingo que el piloto de la aeronave habría reportado una falla mecánica durante el vuelo.

El funcionario añadió que la avioneta contaba con los permisos correspondientes. Sin embargo, el gobierno peruano decidió suspender temporalmente las operaciones de Aerodiana mientras continúan las investigaciones para determinar las causas del accidente.

Italia lamenta la muerte de sus ciudadanos

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, expresó el domingo a través de la red social X su “profundo pesar” por la muerte de los ciudadanos italianos y manifestó su solidaridad con los familiares de las víctimas.

Profondo cordoglio per il tragico incidente aereo avvenuto in Perù, nel quale hanno perso la vita anche sette cittadini italiani. Ai loro cari rivolgo, a nome del Governo italiano e mio personale, la più sincera vicinanza in questo momento di immenso dolore. — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) August 2, 2026

El accidente ocurrido en Nazca no es el primero con víctimas mortales entre turistas que realizan recorridos aéreos sobre los famosos geoglifos.

En 2022, otra avioneta se estrelló en la zona y dejó siete personas muertas, entre ellas tres turistas holandeses y dos chilenos. Anteriormente, accidentes similares provocaron seis fallecidos en 2010 y cinco en 2008.

¿Qué son las Líneas de Nazca?

Las Líneas de Nazca se encuentran en la costa desértica de Perú, frente al océano Pacífico, y tienen una antigüedad estimada de entre 1,500 y 2,000 años.

Se trata de enormes grabados realizados sobre el desierto costero que representan figuras imaginarias, animales y plantas, elaborados por culturas anteriores al Imperio inca.

Los investigadores consideran que estos geoglifos pudieron haber funcionado como calendarios, sistemas rituales de caminos o representaciones relacionadas con la astronomía.

Las Líneas de Nazca constituyen uno de los conjuntos de geoglifos más grandes del mundo y fueron reconocidas por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad.

El sitio se encuentra aproximadamente a 450 kilómetros al sur de Lima y, debido a sus enormes dimensiones, las figuras sólo pueden apreciarse plenamente desde el aire o desde torres elevadas.