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Nuevo León

Identifican a asaltantes en la Laredo; buscan capturarlos

Las dos personas que aparecen en el video ya fueron identificadas por las autoridades, continúan las tareas de seguimiento para su pronta localización

  • 17
  • Abril
    2026

El secretario de Seguridad de Nuevo León, Gerardo Escamilla Vargas, informó que ya fueron identificados los dos presuntos responsables del asalto cometido contra dos familias en la Carretera a Laredo, a la altura de Mamulique, y aseguró que ya se realizan labores de investigación para ubicarlos y detenerlos.

Luego de que el caso cobrara notoriedad tras la difusión de un video en redes sociales, el funcionario señaló que la atención de la seguridad en carreteras corresponde de manera conjunta a los tres niveles de gobierno.

"La responsabilidad es compartida entre los tres niveles de gobierno. Tuvimos conocimiento de este evento, que se volvió mediático, y ya se está atendiendo", declaró.

Sin denuncia formal ante autoridades

Escamilla Vargas indicó que, pese a la difusión del hecho, hasta el momento no existe un reporte oficial al número de emergencias 911 ni tampoco una denuncia formal presentada ante la Fiscalía General de Justicia.

"Es importante invitar a la ciudadanía a que este tipo de situaciones las denuncie. No tenemos folio en el 911 de este evento y al día de hoy no hay denuncia ante la Fiscalía", explicó.

No obstante, aseguró que las dos personas que aparecen en el video cometiendo el atraco ya fueron identificadas por las autoridades, por lo que continúan las tareas de seguimiento para su pronta localización y puesta a disposición de la justicia.

Refuerzan vigilancia en carreteras de Nuevo León

En torno a la seguridad carretera, el titular de Seguridad estatal destacó que durante todo el periodo vacacional de Semana Santa no se registraron incidentes relevantes en las vías del estado.

Añadió que las carreteras se mantienen vigiladas con presencia permanente de Fuerza Civil, Guardia Nacional y apoyo aéreo, además de tiempos de respuesta menores a tres minutos ante emergencias.

Finalmente, reiteró el llamado a los automovilistas para reportar de inmediato cualquier situación sospechosa al 911.

“Cuando vean una acción sospechosa como esta, llamen al 911. Ahí estará Fuerza Civil, Guardia Nacional y seguiremos reforzando nuestras actividades”, puntualizó.

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