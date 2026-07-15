Identifican a víctimas del arrasador incendio forestal de España

Autoridades regionales creyeron inicialmente que había 23 personas desaparecidas, pero más tarde indicaron que no quedaban personas por localizar

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Autoridades identificaron a las 13 personas que perdieron la vida a causa del incendio forestal que arrasó con parte del sur de España.

Después de cinco días de intensos trabajos por controlar el siniestro, se reveló que 12 de las víctimas eran extranjeras.

Entre ellos se encontraban siete ciudadanos británicos, tres ciudadanos belgas, una mujer francesa, y un ciudadano estadounidense.

De las 13 víctimas, ocho eran mujeres y cinco eran hombres.

Autoridades regionales creyeron inicialmente que había 23 personas desaparecidas, pero más tarde indicaron que no quedaban personas por localizar una vez los investigadores identificaron a todas las víctimas del incendio.

Este siniestro arrasó con alrededor de 70 kilómetros cuadrados de bosque y tierras de cultivo, por lo que fue considerado uno de los incendios más mortíferos en años en España.

España está experimentando un calor extremo que, combinado con el viento y las escasas precipitaciones, está creando las condiciones ideales para que pequeños incendios forestales crezcan sin control.

Advierten sobre combinación de calor extremo y condiciones de sequía

La agencia meteorológica nacional, Météo-France, advirtió que la combinación de calor extremo y condiciones de suelo seco seguía representando un riesgo significativo de incendios forestales en todo el país.

Además, informaron del incendio que se propagó por el histórico bosque de Fontainebleau, al sur de París, y que obligó a evacuar varias zonas residenciales que estaban controladas.