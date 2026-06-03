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Internacional

Incendio de hotel deja 21 muertos y 26 heridos en Nueva Delhi

La mayoría de los cuerpos, según declararon vecinos de la zona y fuentes médicas, estaban totalmente calcinados e irreconocibles para su identificación

  • 03
  • Junio
    2026

Al menos 21 personas murieron y 26 resultaron heridas a causa del incendio de un hotel al sur de Nueva Delhi.

De acuerdo con el jefe del servicio de bomberos, la mayoría de las víctimas fueron trasladadas al hospital Max de Saket.

"En el incendio ha habido un total de 47 víctimas, entre las que se encuentran 21 fallecidos y 26 heridos, varios de gravedad. Muchos de los alojados eran extranjeros y personas cuyos conocidos estaban siendo atendidos en el Hospital MAX, situado justo enfrente"

Autoridades hospitalarias recogieron en su último parte que alrededor de 15 pacientes permanecen ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del centro, de los cuales ocho se encuentran en estado crítico y bajo ventilación mecánica.

De los fallecidos, una gran parte eran extranjeros originarios de Asia Central y África

Denuncian retrasos en atención para siniestro

Testigos del siniestro denunciaron un retraso de más de una hora en la llegada de los bomberos, después del inicio del incendio declarado por las autoridades a las 08:45 hora local.

La mayoría de los cuerpos, según declararon vecinos de la zona y fuentes médicas, estaban totalmente calcinados e irreconocibles para su identificación.

Según fuentes del cuerpo de bomberos, el hotel operaba con una licencia de tipo Bed and Breakfast (BnB) autorizada solo para seis habitaciones. Sin embargo, el propietario había modificado ilegalmente la estructura interna para albergar alrededor de unas 25 estancias distribuidas entre el sótano, la planta baja y los pisos superiores. 

 

 

 

 


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