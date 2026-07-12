Incendio en pub deja al menos 27 muertos en Tailandia

Bomberos tardaron alrededor de media hora en controlar el incendio, informaron las autoridades. Fotos de las secuelas muestran mesas y sillas carbonizadas

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Un enorme incendio envolvió un pub, lo que provocó que al menos 27 personas perdieran la vida en Bangkok, Tailandia.

Imágenes compartidas en internet por equipos de emergencia muestran enormes llamas y columnas de humo saliendo por la puerta principal del pub Na Ladprao en la zona norte de la capital tailandesa.

Incendio deja 27 muertos en pub de Bangkok, la capital de #Tailandia.



Los bomberos tardaron alrededor de media hora en controlar el incendio, informaron las autoridades.



Varias han sido trasladadas al hospital, la causa del incendio aún está bajo investigación pic.twitter.com/VGdDKKJb4m — David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) July 12, 2026

Se ve a la gente intentando huir mientras una espesa columna de humo negro se eleva hacia el cielo. Los rescatistas señalaron que el incendio fue reportado alrededor de la medianoche.

El primer ministro Anutin Charnvirakul mencionó que varios de los heridos han sido trasladados al hospital. Indicó que la causa del incendio está bajo investigación.

Añadió que un músico que estaba actuando en el pub le contó que vio humo saliendo de un disyuntor cerca del escenario antes de que se fuera la electricidad; luego se escuchó una explosión y un humo espeso llenó rápidamente el lugar.

Bomberos tardaron alrededor de media hora en controlar el incendio, informaron las autoridades. Fotos de las secuelas muestran mesas y sillas carbonizadas, y el interior dañado del pub.

Tailandia ha visto tragedias similares en el pasado. En 2022, 14 personas murieron en un incendio en un pub de música en la parte oriental del país.