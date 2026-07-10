Incendio en España deja 12 muertos y 23 desaparecidos

Un incendio forestal en Almería dejó al menos 12 muertos y 23 desaparecidos. La mayoría de las víctimas falleció al intentar escapar en automóvil

Al menos 12 personas murieron y otras 23 permanecen desaparecidas tras un incendio forestal registrado en la localidad de Los Gallardos, en la provincia de Almería, al sur de España, informaron este viernes las autoridades.

Los equipos de emergencia continúan trabajando para controlar el fuego, considerado uno de los incendios más mortíferos registrados en el país en las últimas décadas.

Víctimas intentaron huir de las llamas

Según explicó Antonio Sanz, responsable de emergencias de la comunidad autónoma de Andalucía, entre los fallecidos se encuentra un ciudadano español y el resto serían ciudadanos extranjeros que desobedecieron las recomendaciones de permanecer en sus viviendas y trataron de escapar cuando el incendio avanzaba rápidamente por una zona boscosa.

La región es un destino turístico que concentra una importante población extranjera, principalmente procedente de Francia, Reino Unido y Bélgica.

Las autoridades detallaron que cuatro personas, al parecer de nacionalidad británica debido a que el vehículo tenía el volante del lado derecho, murieron dentro de un automóvil.

Otras ocho víctimas fueron encontradas sin vida después de abandonar sus vehículos e intentar escapar a pie por una ruta que no formaba parte del plan oficial de evacuación.

Muchos de los cuerpos deberán ser identificados mediante pruebas de ADN debido al grado de calcinación.

El fuego avanzó con rapidez

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, calificó el siniestro como uno de los incendios más rápidos y complejos registrados en los últimos años.

Hasta el momento, el fuego ha consumido alrededor de 3 mil 200 hectáreas y las autoridades prevén que los fuertes vientos compliquen aún más las labores de extinción.

También se considera que parte de las personas desaparecidas podrían ser excursionistas que quedaron atrapados en el bosque. Los equipos de rescate localizaron varios bastones de senderismo durante las labores de búsqueda.

Familiares de personas desaparecidas han solicitado ayuda a los equipos de rescate para localizar a sus seres queridos.

Entre los reportes se encuentra el caso de una mujer que busca a su hija, quien viajaba en un automóvil Ford Fiesta rojo junto con su perro. Asimismo, un ciudadano estadounidense informó que su hermano formaba parte de un grupo de diez personas que intentó escapar por un valle junto a un arroyo y proporcionó las coordenadas a los servicios de emergencia.

Investigan el origen del incendio

Las primeras versiones apuntaban a que el incendio pudo haberse originado por la caída de un cable eléctrico sobre una zanja junto a una carretera, lo que habría permitido que las llamas avanzaran unos 15 kilómetros en apenas dos horas.

Sin embargo, un portavoz de la empresa eléctrica Endesa rechazó esa hipótesis al asegurar que el cable señalado no transportaba corriente eléctrica.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y manifestó sentir una "enorme tristeza y desolación" por la tragedia.

Con 12 fallecidos, este incendio se convirtió en el más mortífero ocurrido en España desde 2005, cuando 11 bomberos perdieron la vida durante un incendio forestal en la provincia de Guadalajara.

Las circunstancias recuerdan al incendio registrado en Portugal en junio de 2017, donde más de 60 personas murieron, muchas de ellas calcinadas dentro de sus vehículos mientras intentaban escapar.

España enfrenta una temporada crítica

Las altas temperaturas registradas desde el inicio del verano han dejado amplias zonas de España con vegetación seca y altamente vulnerable a los incendios forestales.

De acuerdo con el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales, en lo que va del año se han quemado aproximadamente 57 mil hectáreas en España, lo que representa cerca del 40 % de toda la superficie afectada por incendios en la Unión Europea.

Durante el año pasado, una intensa ola de calor provocó la peor temporada de incendios en tres décadas, con unas 330 mil hectáreas consumidas por el fuego, una extensión similar a la superficie de la isla de Mallorca.