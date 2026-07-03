Incendio devora 700 hectáreas en reserva natural de Cuba

Las labores se concentran en eliminar el material combustible y aprovechar barreras naturales, como la cercanía del río Jaguaní

Un incendio forestal de gran magnitud registrado en el Parque Nacional Alejandro de Humboldt, en el oriente de Cuba, ha consumido cerca de 700 hectáreas de vegetación, afectando uno de los ecosistemas con mayor biodiversidad del Caribe y encendiendo nuevamente las alertas sobre el impacto de las actividades humanas y las condiciones climáticas extremas en áreas naturales protegidas.

De acuerdo con autoridades ambientales cubanas, el siniestro, que inició el pasado 27 de junio en la provincia de Guantánamo, ha devastado aproximadamente 600 hectáreas de maleza y alrededor de 100 hectáreas de bosque.

Aunque el incendio ya fue declarado bajo control, brigadistas y cuerpos de emergencia continúan trabajando para lograr su extinción total durante este fin de semana.

Combaten tres focos activos en una de las reservas naturales más importantes del Caribe

El delegado del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) en Guantánamo, Jesús Martín, explicó que el incendio permanece distribuido en tres focos principales, los cuales son combatidos mediante estrategias de contención orientadas de norte a noreste.

Las labores se concentran en eliminar el material combustible y aprovechar barreras naturales, como la cercanía del río Jaguaní, para impedir una nueva propagación del fuego.

En el operativo participan efectivos del Cuerpo de Guardabosques de Cuba, brigadas forestales, personal de protección ambiental y habitantes de comunidades cercanas, quienes han enfrentado condiciones complejas derivadas de las altas temperaturas, la vegetación seca y la difícil geografía montañosa de la zona.

Las autoridades mantienen abierta una investigación para determinar las causas que originaron el incendio, aunque entre las hipótesis analizadas se encuentran las elevadas temperaturas registradas en la región, las tormentas eléctricas y la presencia de actividades de minería furtiva, un fenómeno que ha generado preocupación en el oriente cubano durante los últimos años.

El parque alberga uno de los ecosistemas más valiosos del planeta

El Parque Nacional Alejandro de Humboldt, declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO en 2001, es considerado la principal área protegida de Cuba y una de las reservas biológicas más importantes del hemisferio occidental.

El área natural se extiende entre las provincias de Guantánamo y Holguín, con una superficie total de 70 mil 680 hectáreas, de las cuales 68 mil 430 son terrestres y 2 mil 250 marinas.

Además, alberga la mayor red hidrográfica del país y el principal reservorio de agua dulce del Caribe insular. Investigaciones científicas han documentado más de 1,500 especies de plantas, gran parte de ellas endémicas, así como cientos de especies animales únicas en el mundo.

Cuba enfrenta una temporada crítica de incendios forestales

El incendio en Guantánamo ocurre en un contexto de alta incidencia de siniestros forestales en Cuba. Datos oficiales del Cuerpo de Guardabosques indican que entre enero y abril de 2026 se registraron 111 incendios forestales que afectaron más de 3 mil 174 hectáreas de bosques naturales y plantaciones.

Las autoridades cubanas han advertido que aproximadamente el 96% de los incendios forestales en la isla ocurren entre enero y mayo, y estiman que cerca del 90% de estos siniestros tienen origen humano, ya sea por negligencia, actividades agrícolas o prácticas ilícitas.

Mientras continúan las labores para extinguir completamente el incendio, especialistas ambientales mantienen la vigilancia sobre el Parque Nacional Alejandro de Humboldt, considerado uno de los últimos grandes refugios de biodiversidad tropical del Caribe.