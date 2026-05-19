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Coahuila

Incendio forestal consume 13 hectáreas en General Cepeda

La Guardia Nacional informó que activó el Plan DN-III-E para reforzar las labores de combate y contención del siniestro, en coordinación con otras corporaciones

  • 19
  • Mayo
    2026

Un incendio forestal registrado en la zona serrana de General Cepeda movilizó a corporaciones federales, estatales y brigadistas especializados luego de que el fuego consumiera aproximadamente 13 hectáreas en las inmediaciones de la comunidad La Casita.

La Guardia Nacional informó que activó el Plan DN-III-E para reforzar las labores de combate y contención del siniestro, en coordinación con personal del Ejército Mexicano, Protección Civil, la Comisión Nacional Forestal y autoridades ambientales.

Los trabajos se concentran en frenar el avance de las llamas mediante la apertura de guardarrayas y el control del fuego en áreas de maguey y vegetación seca afectadas por el incendio.

Las autoridades señalaron que las condiciones de altas temperaturas y viento han complicado las labores en la zona serrana, por lo que se mantiene vigilancia permanente para evitar que el fuego alcance mayores dimensiones.

La movilización forma parte de los operativos implementados durante la temporada crítica de incendios forestales en Coahuila, donde corporaciones de emergencia mantienen monitoreo constante en distintas regiones del estado.


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