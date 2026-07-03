Incendio en Colorado obliga a evacuar a miles de personas

El incendio Aspen Acres ha destruido más de 160 estructuras y obligado a evacuar varias comunidades en Colorado; permanece sin control

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Un incendio forestal que avanza al suroeste de Denver obligó a la evacuación de miles de residentes y ha destruido más de 160 estructuras, mientras las autoridades continúan los esfuerzos para contener las llamas impulsadas por vientos cambiantes en dos condados de Colorado.

El incendio Aspen Acres es uno de los cerca de 40 grandes incendios forestales que permanecen fuera de control en el oeste de Estados Unidos, favorecidos por meses de clima seco y una temporada invernal con una caída de nieve inferior a la habitual en diversas regiones.

El fuego permanece sin contención

Durante la noche, el incendio se expandió otros 44 kilómetros cuadrados, alcanzando una superficie cercana a los 272 kilómetros cuadrados, sin que hasta el momento las autoridades reporten algún nivel de contención.

Para combatir las llamas, brigadistas obtienen agua del embalse de Pueblo, mientras continúan las labores para frenar el avance del fuego.

Evacuaciones en varias comunidades

Las autoridades ordenaron la evacuación total de Colorado City, una comunidad no incorporada con alrededor de 2 mil 200 habitantes, así como de las localidades de Beulah, Rye y San Isabel, informó la policía del condado de Pueblo.

Además, unos 50 integrantes de la Guardia Nacional serán desplegados para reforzar los puntos de control carreteros en los condados de Custer y Pueblo.

Los militares también colaborarán con los guardabosques de parques estatales y apoyarán las operaciones para mantener alejadas las embarcaciones de las zonas donde se realiza la extracción de agua utilizada para combatir el incendio.

Otros incendios continúan activos

Mientras tanto, en el lado occidental de las Montañas Rocosas, los equipos de emergencia lograron contener aproximadamente el 65 % del incendio Snyder, ubicado en la frontera entre Colorado y Utah.

En ese siniestro, tres integrantes de un equipo Helitack fallecieron y otros dos resultaron heridos el fin de semana pasado tras ser alcanzados por las llamas.

En Utah también permanecen activos otros incendios de gran magnitud. El incendio Cottonwood supera los 380 kilómetros cuadrados de superficie afectada, mientras que el incendio Babylon alcanza los 344 kilómetros cuadrados, de acuerdo con los reportes más recientes.