Incendio en el principal aeropuerto de Bangladesh suspende vuelos

Un gran incendio estalló este sábado en la terminal de carga del Aeropuerto Internacional Hazrat Shahjalal en Dhaka, Bangladesh, obligando a suspender todas las operaciones de vuelo.

Treinta y seis unidades de bomberos, apoyadas por el ejército, la marina y la fuerza aérea, trabajan para contener las llamas.

🇧🇩Massive fire breaks out at the cargo terminal of Hazrat Shahjalal International Airport in Dhaka, Bangladesh.



Flight operations reportedly suspended as fire at Dhaka's Hazrat Shahjalal International Airport continues to rage on. pic.twitter.com/8rmdaHuKvB — Abhimanyu Manjhi (@AbhimanyuManjh5) October 18, 2025

Las autoridades confirmaron que todos los aviones están a salvo, pero se vieron afectados vuelos nacionales e internacionales; por ejemplo, un vuelo de IndiGo de Delhi a Dhaka fue desviado a Calcuta y un vuelo de Air Arabia desde Sharjah fue enviado a Chittagong.

Un vuelo de Cathay Pacific desde Hong Kong dio vueltas en el cielo sin poder aterrizar.

No se ha determinado la causa del incendio.

Este es el tercer gran incendio en Bangladesh en la semana: el martes, un fuego en una fábrica textil y un almacén químico dejó al menos 16 muertos, y el jueves otro incendio destruyó un edificio de fábrica textil en Chittagong.

