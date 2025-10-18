Cerrar X
568048776_1364884985502230_4353964295651074676_n_c7c0e54292
Internacional

Incendio en el principal aeropuerto de Bangladesh suspende vuelos

Un incendio en la terminal del aeropuerto de Dhaka suspende vuelos; bomberos y fuerzas militares trabajan para controlarlo

  • 18
  • Octubre
    2025

Un gran incendio estalló este sábado en la terminal de carga del Aeropuerto Internacional Hazrat Shahjalal en Dhaka, Bangladesh, obligando a suspender todas las operaciones de vuelo.

Treinta y seis unidades de bomberos, apoyadas por el ejército, la marina y la fuerza aérea, trabajan para contener las llamas.

Las autoridades confirmaron que todos los aviones están a salvo, pero se vieron afectados vuelos nacionales e internacionales; por ejemplo, un vuelo de IndiGo de Delhi a Dhaka fue desviado a Calcuta y un vuelo de Air Arabia desde Sharjah fue enviado a Chittagong.

Un vuelo de Cathay Pacific desde Hong Kong dio vueltas en el cielo sin poder aterrizar.

No se ha determinado la causa del incendio.

Este es el tercer gran incendio en Bangladesh en la semana: el martes, un fuego en una fábrica textil y un almacén químico dejó al menos 16 muertos, y el jueves otro incendio destruyó un edificio de fábrica textil en Chittagong.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_10_18_at_9_29_20_PM_1da4fbe51c
Realiza PC Nuevo León quinto día de apoyo aéreo en Veracruz
EH_DOS_FOTOS_2025_10_18_T133751_787_ef0d5d4e2e
Inician búsqueda de hermanas desaparecidas en Pesquería
Captura_11bad77f78
Semar refuerza puentes aéreos y marítimos tras emergencia
publicidad

Últimas Noticias

Netanyahu_131f9b313a
Afirma Netanyahu que aspira a otro mandato presidencial
a74952fb67f20476ee4f5674d6b236f0ccd1ef51w_6cab46d4f8
México alerta por fuertes lluvias en cinco estados
Whats_App_Image_2025_10_18_at_9_29_20_PM_1da4fbe51c
Realiza PC Nuevo León quinto día de apoyo aéreo en Veracruz
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_10_17_T150453_378_0c3074bb88
Anuncia Samuel que eliminará cobro de caseta al Aeropuerto
nl_chocones_d6e8970c40
Alertan por incremento de ‘montachoques’ en la urbe regia
EH_UNA_FOTO_2025_10_18_T130905_515_265354a704
Rompe PAN con alianzas partidistas; termina la era del PRIAN
publicidad
×