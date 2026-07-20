Incendios en Canadá provocan 20 vuelos cancelados en Puerto Rico

El humo de los incendios forestales en Canadá obligó a cancelar 20 vuelos en Puerto Rico y afectó a más de 3 mil pasajeros

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Un total de 20 vuelos fueron cancelados este lunes en el Aeropuerto Internacional de San Juan, en Puerto Rico, debido a las condiciones climatológicas derivadas del humo de los incendios forestales registrados en Canadá, que continúa afectando la costa este de Estados Unidos.

La empresa Aerostar Puerto Rico, operadora de la terminal aérea, informó que las cancelaciones obedecen a las afectaciones meteorológicas provocadas por esta situación.

Rutas y pasajeros afectados

La mayoría de los vuelos suspendidos tenían como destino o procedencia las ciudades de Nueva York, Boston y Orlando.

De las 20 cancelaciones, 19 correspondieron a la aerolínea JetBlue y una más a Delta Air Lines.

En total, 3 mil 207 pasajeros resultaron afectados, de los cuales mil 918 tenían vuelos de llegada y mil 289 de salida.

Aerostar recomendó a los viajeros con vuelos programados durante las próximas horas mantenerse en contacto con sus respectivas aerolíneas para conocer el estatus actualizado de sus itinerarios.

En los últimos días, el humo generado por los incendios forestales activos en Canadá ha deteriorado la calidad del aire en distintas zonas del noreste de Estados Unidos, incluidas ciudades como Nueva York y Boston.

Hasta el pasado viernes, más de 100 millones de personas en 18 estados y el Distrito de Columbia permanecían bajo alertas por la presencia de partículas finas contaminantes provenientes del humo.

Además, en Canadá se mantenían activos más de 800 incendios forestales, mientras el humo continuaba desplazándose hacia el sur impulsado por los vientos.