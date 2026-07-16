Un medidor ubicado a unos 16 kilómetros de Kerrville mostró que el nivel del río había subido 9.7 metros en cuatro horas

Inicio / Internacional / Ordenan desalojo de viviendas por graves inundaciones en Texas

En los últimos días, las peligrosas inundaciones en Texas se intensificaron debido a que las lluvias torrenciales aceleraron las labores de rescate.

El Servicio Meteorológico Nacional en San Antonio informó que una “gran y mortal ola de crecida” avanzaba a toda velocidad por el mismo río que provocó que dos docenas de niños y monitores murieran en Camp Mystic.

El servicio meteorológico señaló que en los últimos dos días han caído entre 25 y 50 centímetros de lluvia.

Un medidor ubicado a unos 16 kilómetros de Kerrville mostró que el nivel del río había subido 9.7 metros en cuatro horas, por lo que espera que alcance un pico similar al de la catastrófica inundación del 4 de julio de 2025.

Ordenan desalojo de viviendas en algunas zonas de Uvalde

Policía de Uvalde ordenó el desalojo masivo de algunas zonas, por lo que anunciaron que los equipos de primera respuesta estaban notificando directamente a los afectados.

Autoridades activaron advertencias urgentes de los meteorólogos:

"¡Muévanse a terrenos más altos ahora mismo!".

Las tormentas amenazaron a varios condados cercanos a la frontera con México y a la región de Texas Hill Country, donde funcionarios municipales de Kerrville instalaron a la población a refugiarse en los pisos más altos de sus viviendas.

La Oficina de Manejo de Emergencias del condado de Uvalde emitió su propio aviso para quedarse en casa.

"Todas las autopistas principales y muchas calles de la ciudad están cerradas debido a las inundaciones y al agua sobre la calzada".

Por su parte, los guardabosques de Texas participaron en el rescate de más de 40 personas, donde la mayoría se reporta en la zona del condado.

Algunos salen a la calle para comprobar cómo el agua se acercaba cada hora, con gestos de preocupación en el rostro. Los residentes a orillas del río Leona se apresuraron a empacar sus autos y marcharse para salvaguardar su vida.