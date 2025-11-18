Invertirá Arabia Saudita US$1,000 millones en EUA

El príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohamed bin Salmán, reveló este martes que su país aumentará sus inversiones en Estados Unidos hasta alcanzar $1,000 millones de dólares, principalmente en sectores estratégicos como la tecnología y la inteligencia artificial (IA).

El anuncio ocurrió durante una reunión con el presidente estadounidense Donald Trump en el Despacho Oval.

“Vamos a anunciar el aumento de los 600.000 millones ya comprometidos a casi $1,000 millones de dólares para inversión real y oportunidad real en muchas áreas”, afirmó el líder saudito, quien fue recibido con honores de Estado en la Casa Blanca.

Trump, sonriente, celebró el gesto financiero y bromeó: “Como es mi amigo, quizá lo convierta en un billón”, destacando el estrecho vínculo entre su gobierno y Riad.

Trump respalda a Bin Salmán y subraya alianza estratégica

Durante la reunión, Trump defendió abiertamente al príncipe heredero de críticas previas, incluida la acusación de la CIA que lo señala como responsable del asesinato del periodista Jamal Khashoggi en 2018.

“Deben entender que este es un gran aliado”, enfatizó el mandatario, quien aseguró desconocer el anuncio del incremento de inversión hasta que Bin Salmán lo reveló públicamente.

La visita, la primera del heredero saudito a Washington en más de siete años, se da tras el viaje del presidente estadounidense a Riad en mayo, donde ambos gobiernos anunciaron compromisos de inversión por $600.000 millones de dólares.

Cooperación en energía, armamento y geopolítica

Además de concretar inversiones, se espera que las delegaciones discutan avances en cooperación para energía nuclear con fines civiles, así como nuevas ventas de armamento.

Bin Salmán busca la autorización para adquirir los F-35, los cazas furtivos más avanzados del mundo y producidos únicamente por Estados Unidos. Trump ha manifestado su intención de apoyar la transferencia.

Por su parte, el mandatario estadounidense también presionará al liderazgo saudí para que se una a los Acuerdos de Abraham, el pacto diseñado para normalizar relaciones entre Israel y países árabes, sin embargo Riad ha reiterado que no dará ese paso sin una vía “creíble e irreversible” hacia la creación de un Estado palestino.

