Cerrar X
inversion_arabia_sauidta_eua_bfd052df58
Internacional

Invertirá Arabia Saudita US$1,000 millones en EUA

Mohamed bin Salmán anunció que Arabia Saudita elevará a $1,000 millones de dólares su inversión en EUA, centrada en tecnología e inteligencia artificial

  • 18
  • Noviembre
    2025

El príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohamed bin Salmán, reveló este martes que su país aumentará sus inversiones en Estados Unidos hasta alcanzar $1,000 millones de dólares, principalmente en sectores estratégicos como la tecnología y la inteligencia artificial (IA). 

El anuncio ocurrió durante una reunión con el presidente estadounidense Donald Trump en el Despacho Oval.

“Vamos a anunciar el aumento de los 600.000 millones ya comprometidos a casi $1,000 millones de dólares para inversión real y oportunidad real en muchas áreas”, afirmó el líder saudito, quien fue recibido con honores de Estado en la Casa Blanca.

Trump, sonriente, celebró el gesto financiero y bromeó: “Como es mi amigo, quizá lo convierta en un billón”, destacando el estrecho vínculo entre su gobierno y Riad.

Trump respalda a Bin Salmán y subraya alianza estratégica

Durante la reunión, Trump defendió abiertamente al príncipe heredero de críticas previas, incluida la acusación de la CIA que lo señala como responsable del asesinato del periodista Jamal Khashoggi en 2018.

“Deben entender que este es un gran aliado”, enfatizó el mandatario, quien aseguró desconocer el anuncio del incremento de inversión hasta que Bin Salmán lo reveló públicamente.

La visita, la primera del heredero saudito a Washington en más de siete años, se da tras el viaje del presidente estadounidense a Riad en mayo, donde ambos gobiernos anunciaron compromisos de inversión por $600.000 millones de dólares.

Cooperación en energía, armamento y geopolítica

Además de concretar inversiones, se espera que las delegaciones discutan avances en cooperación para energía nuclear con fines civiles, así como nuevas ventas de armamento.

Bin Salmán busca la autorización para adquirir los F-35, los cazas furtivos más avanzados del mundo y producidos únicamente por Estados Unidos. Trump ha manifestado su intención de apoyar la transferencia.

Por su parte, el mandatario estadounidense también presionará al liderazgo saudí para que se una a los Acuerdos de Abraham, el pacto diseñado para normalizar relaciones entre Israel y países árabes, sin embargo Riad ha reiterado que no dará ese paso sin una vía “creíble e irreversible” hacia la creación de un Estado palestino.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

cristiano_ronaldo_trump_4fb4db8fff
Se reúne Cristiano Ronaldo con Trump en el Despacho Oval
sheinbaum_firma_convenio_e934344ae9
Firma Sheinbaum convenio para Centro Mexicano de Supercómputo
IMG_6894_8c685ee996
Resalta Andrés Mijes reducción de delitos en Escobedo
publicidad

Últimas Noticias

cristiano_ronaldo_trump_4fb4db8fff
Se reúne Cristiano Ronaldo con Trump en el Despacho Oval
4fccc7ab_57dc_4c5f_b09e_6fb5e60b7fad_5f75f7393b
NL se une al equipo norteamericano de expertos en oso negro
EH_DOS_FOTOS_2025_11_19_T135345_828_aff7e0f589
Rescatan a cría de pecarí y logra reunirse con su manada
publicidad

Más Vistas

EH_FOTO_VERTICAL_58b56f352b
Hallan restos humanos en fosa clandestina del ejido El Porvenir
Whats_App_Image_2025_11_17_at_1_33_44_AM_36f28cee8f
Inmobiliaria cateada ya había incumplido en preventas
EH_CONTEXTO_33_57d3e9328b
Balean "El Jerry" en Sinaloa; influencer presumía armas en redes
publicidad
×