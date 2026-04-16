Invertirá US$1,000 millones empresa tecnológica para IA: Gobierno

La empresa Flex anunció una inversión de $1,000 millones de dólares para la producción de equipos destinados a centros de datos e inteligencia artificial.

El proyecto fue presentado en conjunto con la Secretaría de Economía y contempla operaciones principalmente en Guadalajara, con impacto también en Chihuahua y Aguascalientes.

Manufactura avanzada de clase mundial

De acuerdo con Guillermo del Río, el país se posiciona dentro de un grupo selecto de naciones capaces de fabricar este tipo de tecnología.

“Se trata de manufactura muy avanzada. Solamente seis países del mundo pueden hacer esto”, explicó.

Los equipos, comparados con gabinetes de alta complejidad, integran sistemas de enfriamiento, procesamiento y pruebas para infraestructura digital.

Impacto en empleo y cadena productiva

La inversión generará alrededor de cinco mil empleos especializados, principalmente en ingeniería y tecnología.

Flex, que cuenta con más de 40 mil colaboradores en México y ocho plantas en operación, destacó que el crecimiento responde a la demanda global en telecomunicaciones y procesamiento de datos.

“Esto nos va a representar nuevos empleos… todos requieren gente muy especializada”, señaló Del Río.

Energía, el gran desafío

Uno de los retos clave será el consumo energético. La empresa estimó que la demanda para operar estos centros será considerable.

“Vamos a consumir siete veces lo que consume el puerto de Manzanillo”, detalló el directivo.

Este factor ha requerido coordinación con autoridades, particularmente con el sector energético, para garantizar la viabilidad del proyecto.

Por su parte, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, destacó que esta inversión permitirá reducir importaciones y fortalecer la posición del país en sectores estratégicos.

“Estamos en el top seis del mundo en manufactura para centros de datos e inteligencia artificial”, afirmó.

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