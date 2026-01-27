Salud invertirá más de $11,000 millones en equipo médico en 2026

El gobierno federal anunció una inversión para renovar y ampliar el equipamiento médico en hospitales del país durante 2026.

De acuerdo con autoridades de Salud y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se adquirirán 816 equipos de alta tecnología con un gasto estimado de $11 mil 257 millones de pesos.

Durante la conferencia matutina de este martes, el director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, subrayó que la instrucción presidencial fue clara: “invertir mucho en la parte de los hospitales que están en operación, sobre todo en equipos que ya cumplieron con su vida útil y que necesitan sustituirse”.

La mayor compra del IMSS en un solo proceso

Robledo detalló que, tan solo en una primera etapa, el Seguro Social concretó la compra más grande de su historia mediante un solo procedimiento: 123 equipos médicos por $1,774 millones de pesos, lo que representó un ahorro cercano a 45% frente al presupuesto original.

“Fueron 67 mastógrafos, 42 tomógrafos, 12 resonancias magnéticas y dos angiógrafos”, precisó. Los aparatos comenzarán a instalarse y operar en abril en 27 unidades de medicina familiar y 96 hospitales de 26 estados.

Sobre el nuevo esquema de adquisición, explicó que se dialogó directamente con fabricantes y se aplicaron subastas digitales.

“No hablamos con intermediarios… buscamos el mejor equipo de última gama y las mejores condiciones de precio”, afirmó.

Tecnología para detectar cáncer y atender urgencias

Cabe señalar que los mastógrafos permitirán reforzar la detección temprana del cáncer de mama, mientras que los tomógrafos de última generación, adquiridos a firmas como GE Healthcare y Fujifilm, servirán para estudios cardiológicos, neurológicos y oncológicos.

También se instalarán resonancias magnéticas Philips en hospitales regionales y centros de alta especialidad, así como dos angiógrafos pediátricos en Monterrey y Ciudad de México.

“Permiten neurointervencionismo pediátrico, cardiología intervencionista y tratamiento de malformaciones”, detalló Robledo.

Plan nacional para 2026

Por su parte, el subsecretario de Salud, Eduardo Clark García Dobarganes, informó que el próximo año se desplegará un programa aún más amplio para todo el sector público.

“En este 2026 vamos a adquirir 816 equipos de alta tecnología médica en todas las entidades federativas”, indicó.

El paquete contempla:

500 mastógrafos

238 tomógrafos

38 resonadores magnéticos

25 aceleradores lineales para cáncer

5 PET-CT

Otros 10 equipos como gammacámaras, angiógrafos y braquiterapias

Clark agregó que del total, 341 serán para el IMSS, 178 para el Issste, 237 para IMSS-Bienestar, 41 para Pemex y 19 para institutos nacionales.

Nuevo León también recibirá equipos

De acuerdo con la distribución preliminar por entidad federativa, Nuevo León contará con:

16 mastógrafos

1 resonancia magnética

3 tomógrafos

2 aceleradores lineales

La entidad forma parte del plan para que las 32 regiones del país reciban tecnología médica durante el próximo año.

Inversión en todos los estados

Las proyecciones oficiales indican que habrá nuevos equipos desde entidades pequeñas como Tlaxcala, Colima y Aguascalientes, hasta las más pobladas como Ciudad de México y Estado de México.

Clark destacó que se mantendrá el modelo de compras directas con fabricantes y subastas inversas. “Buscamos no sólo los mejores equipos, sino también eficiencia en la entrega, garantías y las mejores condiciones de precio”, señaló.

Por otra parte, la adjudicación de los contratos podría concretarse en los próximos dos meses, con entregas programadas a lo largo de 2026, en lo que autoridades califican como una de las mayores modernizaciones hospitalarias de los últimos años.

