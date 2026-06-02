Invertirá IMSS-Bienestar $13,000 millones en tecnología médica

El IMSS Bienestar anunció una inversión superior a los $13,000 millones de pesos para fortalecer la infraestructura tecnológica y médica de hospitales y centros de salud en todo el país durante 2026.

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el director general del organismo, Alejandro Svarch Pérez, informó que el proyecto contempla la incorporación de más de 32 mil equipos médicos a la red pública nacional.

“Para el 2026 vamos a impulsar una inversión histórica de más de 13 mil millones de pesos para incorporar más de 32 mil equipos a la red pública”, anunció.

Entre el equipamiento que será adquirido destacan ocho aceleradores lineales para tratamientos oncológicos, 11 equipos de resonancia magnética, 70 mastógrafos con inteligencia artificial y más de 100 mastógrafos convencionales.

Svarch aseguró que la estrategia busca revertir la concentración histórica de tecnología médica en hospitales privados y grandes ciudades.

“Durante décadas esta tecnología sólo llegaba a los hospitales privados de las grandes ciudades siguiendo una lógica de mercado. Hoy estamos invirtiendo esa lógica: la tecnología más avanzada va primero a donde más se necesita”, afirmó.

El funcionario destacó diversos proyectos que ya operan o están en proceso de consolidación en distintos estados del país.

Uno de ellos se encuentra en el Hospital Mixto de Jesús María, en Nayarit, donde recientemente fue instalado un tomógrafo con inteligencia artificial y servicios de telemedicina.

La inversión ascendió a $22.5 millones de pesos y beneficia a más de 47,000 habitantes de cerca de 500 localidades, principalmente comunidades indígenas de la región del Nayar.

“Hoy podemos detectar cáncer, una hemorragia interna o una lesión grave sin salir de la comunidad”, destacó.

Otro de los avances presentados corresponde al Hospital Regional de Alta Especialidad "Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez", en Tabasco, donde se realizó el primer cierre de gastrosquisis por fetoscopía en México.

Se trata de una intervención intrauterina para corregir una malformación congénita antes del nacimiento mediante técnicas de mínima invasión.

“Operamos a la mujer embarazada y al feto dentro del útero para garantizar que el niño nazca de forma sana. Es un sueño hecho realidad”, señaló Svarch.

Además, informó que actualmente se encuentran en seguimiento 15 mujeres embarazadas provenientes de Chiapas, Oaxaca e Hidalgo cuyos fetos presentan alteraciones estructurales.

“Hoy la medicina fetal de alta especialidad es pública y gratuita”, subrayó.

En Zacatecas, el IMSS Bienestar prepara la instalación de un equipo de braquiterapia para fortalecer la atención contra el cáncer desde el primer nivel de atención médica.

El funcionario recordó que un procedimiento de esta naturaleza puede alcanzar costos de hasta 180 mil pesos en instituciones privadas.

“La diferencia no es sólo económica; es que una persona de Aguascalientes o San Luis Potosí también podrá beneficiarse de esta red pública”, explicó.

Quirófanos inteligentes y cirugía robótica

Entre los proyectos tecnológicos más avanzados destaca la operación de un quirófano inteligente en Jiutepec, Morelos, donde sistemas de imagen médica, monitoreo, anestesia, video y documentación clínica funcionan de manera integrada y conectada en tiempo real con especialistas de otras regiones.

Asimismo, el nuevo Hospital General Dr. Agustín O'Horán, en Yucatán, ya cuenta con cirugía robótica, tecnología que también se extenderá a hospitales del Estado de México, Quintana Roo y Ciudad de México.

El director del IMSS Bienestar indicó que durante 2026 se busca certificar a 68 cirujanas y cirujanos en el manejo de esta tecnología.

“El robot opera con una precisión milimétrica, permitiendo procedimientos de mínima invasión más seguros, con menor sangrado, menor complicación y una recuperación más rápida”, afirmó.

Te puede interesar: Anuncia IMSS nuevo centro de cirugía robótica en Monterrey

Internet y expedientes digitales en 8,400 centros de salud

Además de la modernización hospitalaria, el IMSS Bienestar anunció que la meta es que durante este mismo año los 8,400 centros de salud estatales cuenten con acceso a internet y operen con expedientes clínicos electrónicos.

La plataforma permitirá integrar historiales médicos, resultados de laboratorio y referencias a especialistas en tiempo real.

“Una doctora en una comunidad de alta marginación tendrá en su pantalla el historial completo de su paciente y la posibilidad de referirlo con toda la información disponible”, explicó.

Buscan construir la mayor red digital de salud pública

Por otra parte, Alejandro Svarch aseguró que el objetivo de la administración federal es consolidar la red de laboratorios públicos digitalizados más grande de América Latina e integrar plenamente el primer nivel de atención médica.

“La tecnología médica más avanzada puede y debe llegar a quienes históricamente estuvieron lejos de ella, no como sustituto del cuidado humano, sino como su mejor aliado”, concluyó el titular del IMSS Bienestar.

Comentarios