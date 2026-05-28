Investigan simulación de tiroteo de Sandy Hook en Roblox

La Fiscalía General de Connecticut anunció que presentó una demanda civil contra la empresa de videojuegos Roblox, tras recibir denuncias de explotación y daños a menores, así como la simulación de tiroteos incluidos el caso de Sandy Hook.

A través de un comunicado, la demanda exigió información exhaustiva a Roblox sobre la edad de sus usuarios en Connecticut, los ingresos generados por dichos usuarios y las horas que pasan en la plataforma.

Autoridades aseguraron que solicitaron registros de la empresa relacionados con una serie de anuncios y reportajes de gran repercusión, incluidos los de un juego que intenta recrear el peor tiroteo en una escuela primaria en Estados Unidos.

Igualmente reclaman datos del jugador "Schlep", autodenominado "cazador de depredadores", expulsado de la plataforma, y otros relacionados con "expertos de organizaciones de seguridad infantil y alfabetización mediática".

Asimismo, indaga qué medidas tomó la empresa para prevenir el uso indebido de su moneda virtual, Robux.

La investigación de Connecticut se produce tras recientes acuerdos alcanzados con los fiscales generales de Nebraska, Texas, Florida, Luisiana y Kentucky.

De acuerdo con el fiscal William Tong se creó un espacio para señalar a los menores como un blanco de diversos delitos.

"Roblox creó un paraíso para la pedofilia en línea. Nuestra investigación busca descubrir qué sabía exactamente la compañía sobre la explotación infantil generalizada en su plataforma, cómo se ha beneficiado y qué ha hecho o no ha hecho para proteger a nuestros hijos".

También el comisionado del Departamento de Protección al Consumidor, Bryan T. Cafferell, ratificó que con la mayoría de usuarios menores de 18 años.

Pero la coalición dio su apoyo a la versión del Senado, la Ley de Seguridad Infantil en Línea (KOSA) aseguró que incluye "una disposición clave sobre el deber de diligencia que exige a las plataformas en línea actuar en el mejor interés de los menores" al tiempo que preserva la autoridad de los estados para hacer cumplir protecciones más estrictas para niños y adolescentes, señala además el comunicado.

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