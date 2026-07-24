Investigan muerte de ocho personas tras incendio en Michigan

Las autoridades hallaron seis menores y dos adultos sin vida dentro de una vivienda; la principal hipótesis apunta a un homicidio-suicidio

Las autoridades de Michigan investigan la muerte de ocho personas, entre ellas seis menores de edad, cuyos cuerpos fueron localizados dentro de una vivienda que posteriormente se incendió en Grand Haven Township, a orillas del lago Michigan.

De acuerdo con el Departamento de Policía del condado de Ottawa, elementos de emergencia acudieron poco antes del mediodía para atender el reporte de un incendio en una casa. Al ingresar al inmueble, policías y bomberos encontraron a las víctimas sin vida.

El capitán Jacob Sparks informó que algunas de las personas presentaban impactos de bala, aunque no precisó cuántas, y señaló que las identidades de las víctimas aún no han sido confirmadas oficialmente.

Víctimas eran seis menores y dos adultos

Las autoridades indicaron que los menores fallecidos tenían entre 5 y 15 años. Hasta el momento no se ha determinado de manera oficial la causa de muerte de cada una de las víctimas.

"Es una escena complicada, una escena compleja", declaró Sparks al referirse a las condiciones en las que fueron encontrados los cuerpos.

Autoridades investigan posible homicidio-suicidio

Los investigadores informaron que, por ahora, no buscan a más sospechosos, ya que una de las principales líneas de investigación apunta a un posible homicidio-suicidio.

Además, señalaron que existe evidencia para considerar que el incendio fue provocado de manera intencional, por lo que especialistas en incendios provocados de la Policía Estatal de Michigan se integraron a las investigaciones.

Según las primeras indagatorias, todas las personas que habitaban la vivienda habrían fallecido durante el incidente.

Continúan las investigaciones

Las autoridades mantienen bajo resguardo la vivienda mientras realizan peritajes para esclarecer la secuencia de los hechos y determinar el origen del incendio.

Grand Haven Township, donde ocurrió el caso, cuenta con una población aproximada de 18 mil habitantes y se localiza a unos 40 kilómetros al oeste de Grand Rapids.

Las autoridades no han informado cuándo podrían darse a conocer las identidades de las víctimas ni los resultados preliminares de las autopsias.

Fuente oficial:

https://www.michigan.gov/msp