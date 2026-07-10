Incendio en fábrica de calzado dejó 28 muertos en China

Un incendio en una fábrica de calzado en Fujian dejó 28 muertos. Las autoridades investigan las causas y detuvieron al propietario y a los gerentes

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Las autoridades chinas mantienen abierta una investigación para determinar el origen del incendio ocurrido el jueves en una fábrica de calzado ubicada en la provincia de Fujian, en el sureste del país, tragedia que dejó un saldo de 28 personas fallecidas.

La agencia estatal Xinhua informó que las labores de búsqueda concluyeron mientras avanzan las indagatorias sobre el siniestro registrado en la empresa Fujian Huiteng, localizada en la ciudad de Jinjiang, uno de los principales centros de producción de calzado deportivo de China.

De acuerdo con información disponible en plataformas de comercio e importación, la compañía fabrica calzado para marcas tanto chinas como extranjeras.

Trabajadores quedaron atrapados

Imágenes difundidas por medios locales mostraron a varias personas atrapadas en la azotea del edificio de cinco niveles, rodeadas por una densa columna de humo negro, mientras las llamas se propagaban en los pisos superiores y las mangueras de los equipos de emergencia no alcanzaban el fuego.

Las autoridades informaron que el propietario y los gerentes de la fábrica fueron detenidos, además de que las cuentas de la empresa quedaron congeladas como parte de la investigación.

Al momento del incendio había 237 trabajadores y dos visitantes dentro del inmueble.

239 personas se encontraban en el edificio.

213 personas fueron rescatadas.

Dos de los rescatados fallecieron posteriormente en hospitales.

Las otras 26 personas desaparecidas fueron confirmadas como fallecidas.

Saldo total: 28 personas muertas.

Material inflamable dificultó el combate al fuego

Según la televisora estatal CCTV, el incendio comenzó en la planta baja del edificio de concreto, donde se localizaban un taller y un almacén.

Un funcionario del departamento local de bomberos explicó que grandes cantidades de material para fabricar suelas de zapatos estaban apiladas en las cajas de escaleras, lo que complicó el acceso de los equipos de emergencia a las zonas afectadas.

Además, esos materiales eran altamente inflamables, lo que favoreció la rápida propagación del fuego.

El Departamento de Bomberos movilizó 183 elementos y 35 vehículos para atender la emergencia. Las llamas fueron controladas después de aproximadamente cuatro horas, mientras que Xinhua señaló que más de 500 personas participaron en las labores de rescate y búsqueda.

Reaviva preocupaciones por la seguridad laboral

El accidente volvió a poner en el centro del debate las condiciones de seguridad laboral en China, donde en los últimos años se han registrado varios accidentes de gran magnitud.

En mayo, una explosión en una fábrica de fuegos artificiales en Changsha dejó al menos 37 personas fallecidas.

Asimismo, en 2024, un incendio en una instalación de refrigeración en construcción provocó la muerte de 39 personas en la ciudad de Xinyu.

Las autoridades chinas han ordenado en diversas ocasiones a las empresas revisar los riesgos en los centros de trabajo. De acuerdo con cifras oficiales, durante 2025 murieron 18 mil 261 personas en cerca de 20 mil accidentes laborales en todo el país, una cifra inferior a la registrada el año anterior.

El presidente de China, Xi Jinping, solicitó una investigación rápida sobre el desastre y aseguró que las autoridades harán rendir cuentas de manera estricta a los responsables.

Jinjiang es considerada la "capital del calzado" de China al concentrar miles de fábricas y producir alrededor de una quinta parte del calzado deportivo fabricado en el país, equivalente a más de mil millones de pares al año. El desarrollo industrial de esta ciudad ha sido presentado por las autoridades como un ejemplo del crecimiento manufacturero chino, conocido como la "Experiencia de Jinjiang".