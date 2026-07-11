Las autoridades tampoco han revelado las identidades de las personas evadidas, los delitos por los que permanecían recluidas ni su nivel de peligrosidad

Inicio / Nacional / Investigan fuga de internos del Cereso 2 de Hermosillo

Autoridades de Sonora desplegaron un amplio operativo de búsqueda después de detectar la fuga de varios internos del Centro de Reinserción Social No. 2 de Hermosillo, hecho que activó los protocolos de seguridad dentro y fuera del penal.

La evasión fue descubierta durante un pase de lista realizado en las primeras horas de este sábado, cuando personal penitenciario confirmó la ausencia de personas privadas de la libertad y dio aviso a las corporaciones correspondientes.

Corporaciones despliegan operativo para localizar a los fugitivos

En las labores de búsqueda participan autoridades estatales y federales, que mantienen recorridos, filtros de seguridad y vigilancia en distintos puntos de Hermosillo y sus alrededores.

Durante la movilización se realizaron detonaciones disuasivas como parte de las acciones para reforzar el control de la situación. Las autoridades informaron que no se registraron personas lesionadas por estos hechos.

El operativo también ocasionó restricciones y retrasos temporales en el ingreso de familiares que acudieron al centro penitenciario para las visitas programadas.

El Sistema Estatal Penitenciario inició una investigación para establecer el método utilizado por los internos para abandonar las instalaciones y determinar si existieron fallas en los protocolos de vigilancia.

Entre las líneas que deberán esclarecerse se encuentra la posibilidad de que los fugitivos hayan recibido ayuda externa o contaran con la colaboración de personal del penal, aunque hasta el momento ninguna de estas hipótesis ha sido confirmada.

Las autoridades tampoco han revelado las identidades de las personas evadidas, los delitos por los que permanecían recluidas ni su nivel de peligrosidad.

Versiones preliminares señalan la fuga de tres internos

Reportes iniciales indican que serían tres las personas privadas de la libertad que lograron escapar; sin embargo, la cifra no había sido confirmada públicamente por las autoridades penitenciarias.

La prioridad de las corporaciones permanece centrada en la recaptura de los fugitivos, mientras continúan las diligencias para deslindar posibles responsabilidades administrativas o penales.

El incidente vuelve a colocar bajo revisión las condiciones de seguridad del sistema penitenciario de Hermosillo, luego de que otros centros de reclusión de la capital sonorense registraran evasiones durante meses anteriores.