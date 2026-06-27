Estados Unidos lanza nuevos ataques militares contra Irán

Washington sostiene que Irán tuvo oportunidad de respetar el acuerdo, pero optó por continuar con acciones militares contra la navegación comercial

Estados Unidos volvió a bombardear objetivos militares en Irán este sábado, en una nueva escalada de tensión tras el ataque atribuido a Teherán contra un petrolero que navegaba por el estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más sensibles del mundo.

La ofensiva fue confirmada por el Comando Central de Estados Unidos, que aseguró que los ataques fueron una respuesta directa a lo que calificó como una agresión continua de Irán contra la navegación comercial en la región.

EE.UU. lanza nuevos ataques contra objetivos iraníes

De acuerdo con el mando militar estadounidense, la operación estuvo dirigida contra infraestructura utilizada por Irán para vigilancia militar, comunicaciones, defensa aérea, almacenamiento de drones y capacidades vinculadas al despliegue de minas navales.

El ataque se produjo un día después de otra ofensiva estadounidense relacionada con el buque M/V Ever Lovely, lo que convirtió esta acción en el segundo bombardeo consecutivo de Washington contra objetivos iraníes.

"Las fuerzas del Centcom lanzaron ataques hoy en respuesta directa a la continua agresión iraní contra la navegación comercial", señaló el mando militar.

Ormuz vuelve al centro de la tensión internacional

El detonante de la nueva ofensiva fue el ataque de un dron atribuido a Irán contra un petrolero que transitaba por el estrecho de Ormuz, paso estratégico por el que circula una parte clave del petróleo y gas natural licuado que se transporta por vía marítima a nivel mundial.

El Comando Central aseguró que el tránsito de embarcaciones comerciales continúa en la zona, aunque afirmó que las fuerzas estadounidenses permanecen en alerta y listas para responder ante nuevas amenazas.

La situación ha elevado nuevamente la preocupación por la seguridad marítima en el Golfo Pérsico, donde cualquier interrupción puede impactar los precios internacionales del crudo, los costos de transporte y los seguros de navegación.

La nueva escalada ocurre después de que Irán acusara a Estados Unidos de violar el memorando de entendimiento firmado entre ambos países y justificara sus acciones posteriores contra objetivos estadounidenses como un acto de "legítima defensa".

Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, acusó a Teherán de cometer una violación "insensata" del alto el fuego al lanzar al menos cuatro drones de ataque unidireccional contra embarcaciones que transitaban por Ormuz.

Washington sostiene que Irán tuvo oportunidad de respetar el acuerdo, pero optó por continuar con acciones militares contra la navegación comercial.

El alto el fuego queda bajo presión

Los ataques representan los primeros intercambios directos entre ambas partes desde que Estados Unidos e Irán firmaron el pasado 17 de junio un memorando de entendimiento para poner fin a las hostilidades y garantizar la libre navegación por el estrecho de Ormuz.

Ese acuerdo también forma parte de un marco de negociación más amplio sobre el programa nuclear iraní, ahora nuevamente amenazado por la escalada militar en el Golfo.

Con los nuevos bombardeos, el alto el fuego queda bajo fuerte presión y la región entra en una etapa de incertidumbre, marcada por el riesgo de nuevos ataques, afectaciones al comercio energético y una posible ampliación del conflicto.