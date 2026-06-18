Irán advierte a EUA que responderá con fuerza si incumple acuerdo

Irán lanzó una nueva advertencia a Estados Unidos al asegurar que responderá de manera contundente en caso de que Washington incumpla el memorándum recientemente firmado o plantee exigencias que excedan lo pactado.

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirmó este jueves que Teherán no tendrá "ninguna duda en dar una respuesta aplastante" si considera que Estados Unidos actúa de mala fe o rompe los compromisos establecidos.

Irán asegura que Estados Unidos ya recibió una "bofetada"

Mediante una publicación en su cuenta oficial de X, Ghalibaf sostuvo que Estados Unidos "ya recibió una bofetada durante la guerra" y advirtió que, si intenta recorrer nuevamente ese camino, "recibirá una bofetada más fuerte".

El líder parlamentario indicó además que tiene la encomienda, otorgada por el líder supremo de Irán, Mojtabá Jameneí, de supervisar y garantizar la aplicación de las condiciones y cláusulas contempladas en el acuerdo.

Teherán afirma haber frustrado objetivos de sus adversarios

Previo a estas declaraciones, Ghalibaf había señalado en una entrevista que Irán impidió que sus adversarios alcanzaran "ninguno de los nueve objetivos" que, según afirmó, habían sido planteados durante el conflicto.

Asimismo, aseguró que tanto Estados Unidos como Israel buscaron desde un inicio alcanzar un alto al fuego y sostuvo que ambas naciones llevaban tiempo intentando concretarlo.

Memorándum abre paso a nuevas negociaciones

El miércoles fue firmado digitalmente un memorándum que establece el cese de las hostilidades entre Estados Unidos, Israel e Irán y sienta las bases para futuras negociaciones sobre temas considerados estratégicos para las partes involucradas.

Las declaraciones de Ghalibaf reflejan que, pese al entendimiento alcanzado, persiste un clima de desconfianza entre Teherán y Washington, mientras se espera el desarrollo de nuevas rondas de diálogo para definir los términos de un eventual acuerdo definitivo.

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