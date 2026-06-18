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Internacional

Noboa da inmunidad a extranjeros que colaboren contra criminales

Asimismo, se concederán amnistías en favor del personal militar, policial o de los civiles que hubieren actuado en defensa del Estado

  • 18
  • Junio
    2026

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, suscribió este jueves un decreto en el que señala que el personal extranjero que participe en las acciones ejecutadas en el marco del "conflicto armado interno".

En el decreto, el mandatario sudamericano señala que el Estado recibirá cooperación internacional para fortalecer las acciones de neutralización de las amenazas que generan, agudizan y sostienen la "guerra" que declaró desde enero de 2024 contra la mafia.

Ecuador ya recibe apoyo de Estados Unidos y la Unión Europea para temas de seguridad.

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El decreto dispone que "el personal extranjero de los Estados cooperantes que participe en las acciones ejecutadas en el marco del conflicto armado interno gozará de inmunidad conforme a los instrumentos y acuerdos internacionales aplicables suscritos" por Ecuador.

Anota que las acciones adoptadas por el Estado en el marco del conflicto armado interno tendrán como finalidad neutralizar "todas las estructuras que constituyan una amenaza para la soberanía nacional, la seguridad integral del Estado, el orden público, la paz social, la seguridad ciudadana y la protección de la población".

Asimismo, exhorta a la Asamblea Nacional para que conceda amnistías en favor del personal militar, policial o de los civiles que hubieren actuado en defensa del Estado.

Organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado presuntos abusos por parte de militares en el marco del "conflicto armado interno". Y, según Amnistía Internacional.

Uno de esos casos es el de cuatro menores afrodescendientes que fueron detenidos de manera irregular en Guayaquil por dos patrullas militares en diciembre de 2024, y posteriormente fueron hallados calcinados y con impactos de bala, cerca de una base militar.


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