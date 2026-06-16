Irán advierte a Israel de 'dura respuesta' por atacar a el Líbano

Las tensiones entre Estados Unidos e Irán parecen haber terminado, pero las tensiones entre Irán e Israel aún no.

De acuerdo con la agencia de noticias IRNA, que cita un comunicado de las Fuerzas Armadas iraníes, se lanzó una advertencia a Israel de que enfrentará una "dura respuesta" si no pone fin a sus acciones en el sur del Líbano.

Según el comunicado, el Cuartel General Central Khatam al Anbiya ha declarado que si "el Ejército asesino de niños del régimen sionista no pone fin a sus maldades en el sur del Líbano, debe esperar una dura respuesta de las poderosas Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán".

Del mismo modo, las Fuerzas Armadas señalaron que el Ejército de Israel continuó con sus acciones en el sur del Líbano a pesar del anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el fin de la guerra.

En este sentido, el cuartel acusó a Israel de violar hasta en 84 ocasiones el alto al fuego durante los últimos dos días, además de no dejar de cometer "crímenes y matanzas" contra el pueblo libanés.

Estas acusaciones ocurren dos días después de que Washington y Teherán declararon que el texto del memorando de entendimiento ya estaba finalizado y que la firma oficial tendría lugar el viernes 19 de junio en Suiza.

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