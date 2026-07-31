Más de 2,500 niños han sido afectados por guerra en Irán: Unicef

Advirtió que más de 2,500 niños han muerto o resultado heridos en Irán durante los últimos cinco meses como consecuencia de la guerra en Irán

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Más de 2,500 niños han muerto o resultado heridos en Irán durante los últimos cinco meses debido al conflicto armado que involucra a Israel y Estados Unidos, advirtió este viernes el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

La organización informó que al menos 386 menores han fallecido y otros 2,117 han sufrido lesiones en territorio iraní, cifras que convierten al país en el más afectado por la violencia infantil dentro de la región durante este periodo.

De acuerdo con Abdul Fofana, director regional interino de Unicef para Medio Oriente y Norte de África, el impacto de la guerra sobre los menores sigue creciendo mientras persisten las consecuencias de los enfrentamientos.

La agencia señaló que, en los últimos cinco meses, más de 4,000 niños han muerto o resultado heridos en seis países de Oriente Medio, y más de la mitad de esos casos corresponden a Irán.

“Los niños siguen muriendo y resultando heridos en los lugares donde deberían estar más seguros: sus hogares, escuelas y comunidades”, advirtió el funcionario.

Un nuevo ataque en una zona residencial

Unicef también reportó un incidente ocurrido el jueves en la isla de Qeshm, ubicada frente a la costa sur de Irán.

Según el organismo, un ataque aéreo contra un edificio residencial provocó la muerte de un niño de dos años y de sus padres.

Además, otros dos menores resultaron heridos durante el mismo bombardeo.

La agencia calificó este hecho como una muestra más de los riesgos que enfrentan miles de familias atrapadas en zonas de conflicto.

Piden respetar el alto el fuego

Ante el aumento de víctimas infantiles, Unicef hizo un llamado a todas las partes involucradas para cumplir con las normas del derecho internacional humanitario y respetar los acuerdos de alto el fuego.

La organización insistió en que la violencia contra la población infantil no puede normalizarse y recordó que los menores no tienen responsabilidad alguna en los conflictos que afectan a la región.

El organismo de Naciones Unidas reiteró que los niños deben ser protegidos en todo momento, independientemente del lugar donde se encuentren.

“Las partes deben tomar todas las medidas posibles para poner fin a la violencia de inmediato y proteger a los niños y niñas en todo momento”, señaló Unicef.

La agencia advirtió que, mientras continúen los ataques y las operaciones militares, la infancia seguirá siendo uno de los sectores más vulnerables y afectados por la guerra en Medio Oriente.