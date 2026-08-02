La tensión entre ambos países se recrudeció después de que el presidente de Estados Unidos diera por terminado el alto el fuego alcanzado a mediados de junio

Inicio / Internacional / Ormuz no volverá a la situación anterior al conflicto: Irán

Irán aseguró que el estrecho de Ormuz no volverá a operar bajo las condiciones previas al conflicto con Estados Unidos, al advertir que implementará nuevos mecanismos para garantizar el respeto de su soberanía sobre esta estratégica vía marítima.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmail Baghaei, afirmó que "bajo ninguna circunstancia el estrecho de Ormuz debe volver a la situación anterior a febrero", al señalar que la reciente escalada militar dejó en evidencia la necesidad de impedir que el corredor marítimo sea utilizado por actores hostiles contra Teherán.

El funcionario explicó que las negociaciones que mantiene Irán con Omán son exclusivamente bilaterales y precisó que el antiguo esquema de navegación, que atravesaba aguas territoriales omaníes y fue reconocido internacionalmente desde 1968, ya no forma parte de la propuesta actual.

Baghaei reveló además que, como parte del memorando de entendimiento que permitió una breve suspensión de las hostilidades con Estados Unidos, ambas partes aceptaron que la administración del estrecho quedaría bajo responsabilidad de Irán, en coordinación con Omán y otros países de la región. Según dijo, durante la vigencia del acuerdo, la ruta norte permaneció abierta al tráfico marítimo.

Acusa a Estados Unidos de incumplir pacto sobre reanudar acciones militares

Sin embargo, acusó a Washington de incumplir el pacto al reanudar las acciones militares antes de que concluyera el plazo de 30 días previsto para restablecer el tránsito marítimo a los niveles previos al conflicto. El portavoz calificó las acciones estadounidenses como "un crimen de agresión" contra la República Islámica.

La tensión entre ambos países se recrudeció después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, diera por terminado el alto el fuego alcanzado a mediados de junio. Posteriormente, fuerzas estadounidenses lanzaron ataques contra territorio iraní bajo el argumento de que Teherán había atacado embarcaciones comerciales en el estrecho de Ormuz, mientras que Irán respondió con ofensivas contra bases militares estadounidenses en Medio Oriente.

El estrecho de Ormuz es considerado uno de los corredores marítimos más importantes del mundo, ya que por sus aguas transita una parte significativa del comercio internacional de petróleo y gas, por lo que cualquier restricción o cambio en su operación genera preocupación en los mercados energéticos globales.

Trump afirma que avanza acuerdo para terminar guerra con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado que existe un acuerdo en construcción para poner fin a la guerra con Irán y anunció que, por el momento, no ordenará nuevos ataques militares mientras continúan las negociaciones.

El mandatario afirmó que varios aliados de Washington en Medio Oriente ya aceptaron las bases del entendimiento y trabajan para concretar un pacto que permita cerrar un conflicto que, según sus declaraciones, se ha prolongado durante los últimos cinco meses.