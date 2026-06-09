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Internacional

Irán advierte represalias tras nuevos bombardeos de EUA

El ministro de Exteriores aseguró que no se dejará sin respuesta ningún ataque o amenaza luego de que EUA bombardeara objetivos militares en represalia

  • 09
  • Junio
    2026

Irán advirtió que responderá a cualquier ataque o amenaza luego de que Estados Unidos lanzara una serie de bombardeos contra objetivos militares iraníes en represalia por el derribo de un helicóptero Apache estadounidense cerca del estrecho de Ormuz.

El ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, emitió el mensaje a través de su cuenta oficial en la red social X, donde aseguró que las fuerzas armadas del país actuarán ante cualquier agresión.

"Nuestras poderosas Fuerzas Armadas no dejarán ningún ataque ni amenaza sin respuesta", escribió el funcionario iraní.

Esta advertencia de Teherán se produjo horas después de que el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) confirmara una operación militar contra instalaciones iraníes.

Según autoridades estadounidenses, los ataques comenzaron a las 17:00 horas (tiempo local de Washington) y estuvieron dirigidos contra sistemas de radar y defensa aérea.

Washington justificó la ofensiva como una respuesta "proporcionada" al derribo de un helicóptero Apache ocurrido un día antes en las inmediaciones del estrecho de Ormuz. Los dos pilotos de la aeronave fueron rescatados con vida cerca de la costa de Omán.

Horas antes de los bombardeos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había advertido públicamente que su país respondería al incidente, al que calificó como un ataque iraní contra fuerzas estadounidenses.

Teherán acusa a Washington de aumentar la tensión

Araqchí sostuvo que Estados Unidos está poniendo a prueba la determinación de Irán pese a lo que calificó como derrotas estadounidenses en el campo de batalla.

"Están poniendo a prueba la determinación de Teherán. Dejen nuestra región si quieren estar a salvo", afirmó el ministro iraní.

Las autoridades iraníes también denunciaron que los ataques estadounidenses forman parte de una escalada que amenaza con deteriorar aún más la seguridad regional.

Crecen las tensiones en Medio Oriente

La nueva confrontación ocurre en medio de un clima de creciente tensión en Medio Oriente, donde en los últimos días se han registrado intercambios de ataques entre Irán e Israel, poniendo en riesgo los esfuerzos diplomáticos impulsados por Washington para contener el conflicto.

A pesar de la escalada militar, Trump aseguró durante la madrugada de este martes que aún ve posible alcanzar un acuerdo con Irán en los próximos días, luego de varias semanas de negociaciones entre ambas partes.

Por ahora, la respuesta anunciada por Teherán mantiene la incertidumbre sobre la evolución del conflicto y el impacto que podría tener en una de las regiones más estratégicas para el comercio energético mundial.


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