EUA pausa bombardeos a Irán tras casi 14 días de ataques

De acuerdo con la agencia Axios, el mandatario republicano afirmó que ordenó al ejército estadounidense no realizar 'nuevos ataques a Irán'

Tras 14 días de agresiones continuas, Estados Unidos pausó este sábado los ataques dirigidos hacia Irán, mientras el presidente Donald Trump se encuentra en la espera de una resolución a las tensiones que sostiene en Medio Oriente.

De acuerdo con la agencia Axios, el mandatario republicano afirmó que ordenó al ejército estadounidense no realizar "nuevos ataques a Irán".

Dicho medio afirmó que la decisión refleja tanto la voluntad de dar más margen a la diplomacia, como el reconocimiento de que sus ataques llegaron al límite de eficacia.

"Estamos hablando con (los iraníes) ahora mismo. Creo que se lo están tomando cada vez más en serio con el paso de los días. Estamos preparados y listos para actuar, pero estamos hablando con ellos", afirmó Trump.

Por su parte, el Comando Central del Ejército de los Estados Unidos publicó una imagen en donde muestra un helicóptero Apache mientras realiza un vuelo rutinario.

"Un helicóptero de ataque AH-64 Apache del Ejército de EE. UU. despega en el Medio Oriente para un vuelo rutinario. El helicóptero Apache está diseñado para apoyar misiones de reconocimiento y seguridad".

A U.S. Army AH-64 Apache attack helicopter takes off in the Middle East for a routine flight. The Apache helicopter is designed to support reconnaissance and security missions. pic.twitter.com/A3WB7F8OcV — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 25, 2026

Irán afirma que pasó una jornada nocturna 'tranquila'

Por su parte, el ministro de Sanidad de Irán, Hossein Kermanpour, afirmó que no se registró ninguna agresión durante la noche de este viernes y la mañana del sábado.

"¡Afortunadamente, anoche no se registró ningún ataque y, por lo tanto, las estadísticas de heridos de la guerra de julio no mostraron un cambio significativo, aparte del alta de algunos heridos más! Al parecer, el querido Irán tuvo una noche tranquila anoche y ninguna parte de su cuerpo recibió impactos ni golpes. El cuerpo de Irán está bien La cabeza iraní está sana".

🚨خوشبختانه شب گذشته حمله‌ای ثبت نشد و بنابراین آمار مصدومین جنگ تیرماه جز ترخیص تعدادی دیگر از مجروحین، تغییر محسوسی نداشت!

گویا ایران عزیز، دیشب شب آرامی داشت و جایی از بدنش مورد اصابت و ضربه قرار نگرفت.🤲

تن ایران درست

سر ایرانی سلامت #وزارت_بهداشت — حسین کرمانپور Hossein.Kermanpour (@HKermanpour) July 25, 2026

Esto sucede mientras que Irán afirma que seguirá con los bombardeos contra objetivos estadounidenses hasta lograr su rendición.

Irán seguirá atacando a EUA hasta lograr su 'rendición total'

Irán afirmó este sábado que seguirá con los ataques en contra de los intereses de Estados Unidos hasta lograr su "rendición total".

En el marco de la intensificación de las tensiones entre ambos países, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohamad Baqer Zolqadr, afirmó que las agresiones continuarán.