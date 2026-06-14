Irán alerta que si EUA no cumple compromisos, el acuerdo peligra

Irán afirmó que si Estados Unidos no cumple sus compromisos en el Líbano, el acuerdo de paz peligra porque sería “imposible hablar de seguir adelante”.

A través de redes sociales, el negociador jefe Mohamad Baqer Qalibaf reafirmó la postura del país iraní.

"Si careces de la voluntad o la capacidad para cumplir tus compromisos, es imposible hablar de seguir adelante".

El también presidente del Parlamento iraní afirmó que los nuevos ataques de Israel contra el barrio Dahye de Beirut demuestran que Estados Unidos "carece o bien de la voluntad de cumplir sus compromisos o bien de la capacidad para hacerlo".

Irán y Estados Unidos están muy cerca de firmar un memorando de entendimiento para poner fin a la guerra.

Esto se debe a que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que este fin de semana se firmaría el acuerdo, a pesar de que Irán insiste en que será en “los próximos días”.

Dicho acuerdo cuenta como objetivo la búsqueda de finalizar la guerra desatada por Estados Unidos e Israel en contra de Irán este 28 de febrero.

Anteriormente, Teherán y Washington acercaron posiciones; Israel lanzó otra ofensiva contra Beirut, a lo que la República Islámica respondió atacando al país judío.

Estados Unidos, Pakistan e Irán han confirmado que, en cualquier caso, la firma del acuerdo sería virtual, de manera electrónica.

Trump anuncia firma de acuerdo con Irán este domingo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado que el acuerdo con Irán para poner fin a la guerra será firmado el próximo domingo, lo que, según afirmó, permitirá la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz.

A través de un mensaje publicado en su red social Truth Social, el mandatario republicano aseguró que la firma del pacto marcará el inicio de una nueva etapa en la relación entre ambas naciones.

Aquí te presentamos la nota completa: Trump anuncia firma de acuerdo con Irán este domingo

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