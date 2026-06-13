Trump anuncia firma de acuerdo con Irán este domingo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado que el acuerdo con Irán para poner fin a la guerra será firmado el próximo domingo, lo que, según afirmó, permitirá la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz.

A través de un mensaje publicado en su red social Truth Social, el mandatario republicano aseguró que la firma del pacto marcará el inicio de una nueva etapa en la relación entre ambas naciones.

“El acuerdo se firmará mañana, e inmediatamente después de su firma, el estrecho de Ormuz estará abierto para todos”, escribió Trump.

Pakistán había anticipado un acuerdo inminente

El anuncio del presidente estadounidense se produjo después de que el Gobierno de Pakistán, que participa como mediador entre Washington y Teherán, informara que el acuerdo podría concretarse de manera telemática dentro de las próximas 24 horas.

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Sin embargo, el Ministerio de Exteriores de Irán había descartado previamente que la firma se realizara este domingo, aunque dejó abierta la posibilidad de que el entendimiento se formalice en los próximos días.

Trump afirmó que uno de los principales resultados de las negociaciones es que Irán habría renunciado a sus aspiraciones nucleares.

“Ya no quieren un arma nuclear, ni la tendrán, ni mediante compra, desarrollo ni ninguna otra forma de adquisición”, sostuvo el mandatario.

Asimismo, indicó que el acuerdo no contempla ningún intercambio de dinero con la República Islámica y aseguró que Estados Unidos tendrá acceso al uranio enriquecido iraní para proceder a su destrucción.

Diferencias sobre los beneficios del acuerdo

Mientras Washington sostiene que el pacto permitirá la reapertura total del estrecho de Ormuz sin restricciones ni peajes impuestos por Irán, además de sentar las bases para el desmantelamiento del programa nuclear iraní, Teherán mantiene una versión distinta sobre los beneficios del entendimiento.

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Las autoridades iraníes han señalado que el acuerdo facilitaría la liberación de fondos congelados en el extranjero y contribuiría al cese de las hostilidades en distintos frentes de conflicto, incluida la ofensiva israelí en el Líbano.

El presidente estadounidense expresó su deseo de que el proceso avance sin contratiempos y permita una nueva etapa de cooperación entre Irán, Estados Unidos y los países de Oriente Medio.

“Esperamos colaborar con Irán y con todo Oriente Medio durante muchos años. Ojalá este proceso se desarrolle de forma rápida, sencilla y sin contratiempos”, afirmó.

No obstante, advirtió que, en caso de fracasar el acuerdo, existe una “alternativa definitiva”, en una aparente referencia a una posible nueva ofensiva contra la República Islámica.

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