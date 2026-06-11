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Internacional

Irán amenaza con convertir Medio Oriente en 'un infierno'

El jefe aeroespacial de la Guardia Revolucionaria advirtió a EUA tras nuevos ataques mutuos y la disputa por el estrecho de Ormuz

  • 11
  • Junio
    2026

El comandante de la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní, Majid Mousavi, dijo este jueves que convertirán Oriente Medio en un "infierno" para Estados Unidos, en medio de nuevos ataques entre el país norteamericano y la nación persa en la región.

"¿Creen que pueden convertir el sagrado estrecho de Ormuz en un lugar inseguro? Convertiremos toda la región en un infierno para ustedes", apuntó Mousavi en respuesta a la "agresión estadounidense", recoge el medio iraní Press Tv.

El Ejército estadounidense lanzó nuevos ataques contra "múltiples objetivos" en Irán como "respuesta a agresiones" de la República Islámica a las 17:00 hora local de Washington de este miércoles, según informó el Comando Central de Estados Unidos (Centcom).

La Guardia Revolucionaria iraní, por su parte, respondió con el lanzamiento de drones y misiles contra bases de EUA en Baréin, Kuwait y Jordania la madrugada del jueves, informó la agencia de noticias Fars.

En medio de los ataques, el Ejército de Irán anunció el cierre del estrecho de Ormuz "por completo" a todo tipo de embarcaciones, contra las cuales advirtió que disparará si tratan de cruzar la vía, clave para el comercio global de crudo.

"El estrecho de Ormuz ha sido cerrado por completo a todo tipo de embarcaciones, incluyendo barcos comerciales", expresó el Cuartel General Central Jatam al Anbiya en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.

Algo que negó Estados Unidos, al asegurar que los buques comerciales siguen cruzando Ormuz.

"Esta noche, los buques comerciales continúan transitando hacia el interior y el exterior del estrecho de Ormuz", dijo el Comando Central de EUA (Centcom) en un breve comunicado.

Pese a que Washington y Teherán se encuentran debatiendo un acuerdo de paz a través de países mediadores como Pakistán, esta semana se han sucedido los ataques, que EUA justificó primero por el derribo de un helicóptero en el estrecho de Ormuz el martes. 


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