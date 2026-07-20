El WTI cayó 0.23%, mientras el Brent rebasó los 90 dólares tras nuevos ataques en Irán y la persistente tensión en Medio Oriente

Inicio / Finanzas / WTI cae 0.23% y Brent supera US$90 tras nuevos ataques de Irán

El petróleo intermedio de Texas (WTI) inició la semana con una ligera baja de 0.23% y se cotizó en $82.30 dólares por barril, luego de que Irán abriera la posibilidad de retomar las negociaciones con Estados Unidos, lo que generó cautela entre los inversionistas.

Al corte de las 09:00 horas, los contratos de futuros del WTI para entrega en agosto, referencia en el mercado estadounidense, retrocedían $0.19 dólares respecto al cierre previo.

En contraste, el petróleo Brent registró un fuerte avance cercano al 3% y superó la barrera de los $90 dólares por barril, impulsado por una nueva jornada de bombardeos estadounidenses contra objetivos iraníes.

A las 08:00 horas, el barril de Brent subía 3.12 % para ubicarse en $90.84 dólares, luego de alcanzar durante la madrugada un máximo de $91.42 dólares.

El movimiento en los mercados ocurrió después de que el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, informara que intermediarios continúan intercambiando mensajes entre Teherán y Washington, pese a la reciente escalada militar entre ambas naciones.

Sin embargo, la tensión en Medio Oriente permanece elevada.

Bolsas europeas inician la semana con pérdidas

Así cotizan las bolsas europeas después de darse a conocer los precios del crudo:

Fráncfort baja 0.21%.

Milán baja 0.30 %.

París baja 0.21%.

Londres baja 0.56%.

Madrid baja 0.40 %.

Euro Stoxx 50 baja 0.19 %.

Hang Seng sube 2%.

Nikkei baja 4.03%.

Bolsa de Shanghái sube 0.85 %.

Identifican a militares de EUA fallecidos en ataque iraní

Este lunes, el Pentágono confirmó la muerte del primer teniente Tyler James Feehan y de la soldado Isabella Gonzales, quienes fallecieron durante un bombardeo iraní contra la base aérea Muwaffaq Salti, en Jordania.

De acuerdo con el Departamento de Defensa estadounidense, ambos militares murieron durante un "ataque enemigo", mientras que un tercer elemento continúa desaparecido.

Además, cuatro soldados resultaron heridos y fueron evacuados de emergencia, aunque posteriormente fueron dados de alta.

Se trata de las primeras bajas estadounidenses registradas desde que se rompió el alto al fuego entre Irán y Estados Unidos hace casi dos semanas, lo que mantiene la incertidumbre sobre la evolución del conflicto.