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Internacional

Irán ataca bases de EUA en Oriente Medio tras bombardeos

Teherán confirmó ofensivas contra bases militares en respuesta a los bombardeos; advirtió que responderá con acciones más severas si hay nuevos ataques

  • 09
  • Junio
    2026

Irán cumplió su promesa de responder a cualquier ataque o amenaza de Estados Unidos, pues se informó que Teherán lanzó un ataque contra bases de EUA en Oriente Medio en respuesta a la nueva agresión.

El Cuartel General Central Khatam al Anbiya informó este miércoles (tiempo local) que algunas bases estadounidenses en la región fueron el blanco de "un poderoso ataque" de las fuerzas iraníes.

De acuerdo con la agencia de noticias iraní Tasnim, los altos mandos detallaron que dicho ataque fue "en respuesta a la agresión del Ejército estadounidense, considerado terrorista, en zonas del sur del país, bajo el falso pretexto del derribo de un helicóptero".

Del mismo modo, advirtieron que si Estados Unidos vuelve a atacar a Irán, "se llevarán a cabo ataques más severos y generalizados contra el conjunto de objetivos establecidos en la región".

La Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) detalló que sus fuerzas navales lanzaron un ataque con drones a la Quinta Flota de los Estados Unidos, estacionada en Baréin, y una base aérea estadounidense en Jordania.

"Los enfrentamientos continúan y los valientes guardias de la nación iraní están respondiendo a las agresiones del enemigo", reza el comunicado.

Por su parte, el Ejército de Kuwait apuntó en X que sus sistemas de defensa aérea "están interceptando objetivos hostiles", sin aportar más detalles.

Respuesta de Irán es por bombardeo

Este ataque surge en respuesta a un bombardeo realizado este martes por Estados Unidos como represalia al derribo, presuntamente por fuerzas iraníes, de un helicóptero militar en el Estrecho de Ormuz.

Además, el ataque ocurre luego de que el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, asegurara que el país respondería a "cualquier ataque o amenaza" por parte de EUA.

Según el CGRI, el bombardeo estadounidense fue con "pretextos infundados" y se realizó en varios puntos en Jask, Sirik y Qeshm, causando daños en una torre de comunicaciones en Sirik y destruyendo dos depósitos de agua en el condado.


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