Irán seguirá atacando a EUA hasta lograr su 'rendición total'

Zolqadr afirmó que las ofensivas de Teherán contra objetivos estadounidenses en países de Medio Oriente no cesarán hasta vengar a las víctimas

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Irán afirmó este sábado que seguirá con los ataques en contra de los intereses de Estados Unidos hasta lograr su "rendición total".

En el marco de la intensificación de las tensiones entre ambos países, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohamad Baqer Zolqadr, afirmó que las agresiones continuarán.

"Los ataques continuos y selectivos de nuestros combatientes son los latigazos de la ira del pueblo iraní, que caen sobre el sistema de dominación y continuarán, con la ayuda de Dios, hasta la rendición total del enemigo"

De acuerdo con el funcionario iraní, esto surge después de que el presidente de Estados asegurara que las conversaciones con Teherán continúan pese a los ataques cruzados.

Ante esto, Zolqadr afirmó que las ofensivas de Teherán contra objetivos estadounidenses en países de Medio Oriente no cesarán hasta vengar "la sangre de los niños inocentes". Recordemos que al inicio de la guerra, 168 niñas murieron por una de las agresiones estadounidenses.

"Cada columna de humo en la región significa que ha sido alcanzado un centro militar, de seguridad o financiero de Estados Unidos", sostuvo.

Ante los ataques estadounidenses contra territorio iraní, especialmente en el sur del país, Teherán ha respondido con lanzamientos de misiles y drones contra objetivos de Estados Unidos en varios países de la región, como Bahréin, Kuwait y Jordania, entre otros.

Estas acciones han causado la muerte de cuatro soldados estadounidenses, elevando a 18 el número de bajas militares norteamericanas desde el inicio del conflicto.