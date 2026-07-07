EUA golpea 80 objetivos en Irán; Teherán amenaza con represalias

Según el CENTCOM el ataque estuvi dirigido a sistemas de defensa aérea, redes de mando y control, estaciones de radar, capacidades de misiles y embarcaciones

La tensión en Medio Oriente volvió a escalar luego de que Estados Unidos confirmó una nueva ofensiva militar contra Irán, en la que aseguró haber atacado más de 80 objetivos estratégicos, principalmente en el sur del país y en el área del estrecho de Ormuz, uno de los corredores marítimos más importantes para el comercio mundial de petróleo.

De acuerdo con el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), los bombardeos estuvieron dirigidos contra sistemas de defensa aérea iraníes, redes de mando y control, estaciones de radar costeras, capacidades de misiles antibuque y más de 60 pequeñas embarcaciones pertenecientes al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

Washington afirmó que el objetivo fue reducir la capacidad de Irán para atacar el tráfico marítimo internacional que cruza por la estratégica vía marítima.

La ofensiva se produjo después de que, según autoridades estadounidenses, fuerzas iraníes atacaran recientemente a tres buques mercantes que navegaban por el estrecho de Ormuz, situación que calificaron como una amenaza a la libertad de navegación y una violación al alto al fuego vigente en la región.

En respuesta, el Cuartel General Central Khatam al-Anbiya, máximo mando militar conjunto iraní, calificó los ataques estadounidenses como un "acto flagrante de agresión" y advirtió que las fuerzas armadas del país responderán con una "respuesta aplastante" contra Washington.

Además, Teherán reiteró que no permitirá la intervención estadounidense en la gestión del estrecho de Ormuz y sostuvo que las rutas seguras para embarcaciones comerciales y petroleros seguirán siendo determinadas por las autoridades iraníes.

Pese a la magnitud de los ataques, la televisión estatal iraní informó que hasta el momento no se han reportado víctimas mortales entre la población civil. Sin embargo, confirmó que varias personas resultaron heridas en la ciudad portuaria de Sirik tras el impacto de "proyectiles enemigos".

El recrudecimiento de las hostilidades eleva nuevamente el riesgo de una mayor inestabilidad en la región y mantiene en alerta a los mercados energéticos internacionales, debido a la importancia estratégica del estrecho de Ormuz, por donde circula cerca de una quinta parte del petróleo que se comercializa en el mundo.