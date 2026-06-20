Irán vuelve a cerrar el estrecho de Ormuz por ataques de Israel

Teherán anunció el cierre del estrecho de Ormuz tras acusar a Israel de violar la tregua en Líbano y a Estados Unidos de incumplir sus compromisos

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Las Fuerzas Armadas de Irán anunciaron este sábado el cierre del estrecho de Ormuz al tránsito marítimo, en respuesta a los ataques israelíes en el sur del Líbano y tras acusar a Estados Unidos de incumplir el memorando de entendimiento que puso fin a la guerra, informó la agencia IRNA.

El anuncio fue realizado mediante un comunicado emitido por el Cuartel General Central Jatam al Anbiya, principal mando del Ejército iraní.

"En vista del incumplimiento y la clara violación por parte de Estados Unidos de la primera cláusula del memorando de entendimiento para poner fin a la guerra, y en respuesta a las continuas y persistentes violaciones del alto el fuego por parte del régimen sionista en el sur del Líbano (...), se anuncia que el estrecho de Ormuz será cerrado al tránsito de embarcaciones", señaló el comunicado.

El Cuartel General Central Jatam al Anbiya afirmó que el cierre del estrecho constituye el primer paso de la respuesta iraní ante lo que considera el incumplimiento de los compromisos por parte de Estados Unidos, al no detener los ataques de Israel en territorio libanés.

Además, advirtió que, si continúan las agresiones, ya existen nuevas medidas previstas para obligar al enemigo a cumplir con sus obligaciones.

"En caso de que continúe la agresión, se han planificado y se ejecutarán nuevas medidas para obligar al enemigo a cumplir sus obligaciones", indicó el principal mando conjunto de las Fuerzas Armadas iraníes.

Denuncia ataques en el sur del Líbano

En el comunicado, las autoridades militares iraníes denunciaron la "despiadada matanza" y el desplazamiento de cientos de miles de personas en Líbano, además de criticar que las fuerzas israelíes permanezcan en territorios del sur del país.

El nuevo cierre del estratégico estrecho de Ormuz ocurre casi una semana después de que Irán y Estados Unidos alcanzaran un acuerdo provisional para poner fin a la guerra en todos los frentes, incluido el Líbano, y reabrir el paso marítimo, que había permanecido bloqueado por Teherán desde el inicio del conflicto el pasado 28 de febrero.

Posteriormente, Washington respondió con un cerco naval sobre puertos y buques iraníes a mediados de abril.

Persisten los enfrentamientos pese a la tregua

Los ataques israelíes contra el sur del Líbano continuaron este sábado y dejaron un saldo de siete personas fallecidas, en lo que representa una nueva violación del alto el fuego anunciado el viernes por fuentes oficiales estadounidenses e israelíes que solicitaron permanecer en el anonimato.

Israel sostuvo que los bombardeos fueron realizados en represalia por proyectiles lanzados por el grupo chií libanés Hizbulá, aunque reiteró que mantiene su compromiso con la tregua.

Como consecuencia de las ofensivas en territorio libanés, Irán suspendió las negociaciones previstas para el viernes con Estados Unidos, las cuales tenían como objetivo alcanzar un acuerdo definitivo sobre el programa nuclear iraní.

Hasta el momento, no se ha establecido una nueva fecha para la reanudación de las conversaciones entre ambos países.