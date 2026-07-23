Wall Street abre en rojo tras ataques registrados en mar Rojo

El estrecho de Bab al Mandeb se convirtió en una de las principales rutas alternativas al de Ormuz, bloqueado por Irán tras reanudarse la ofensiva

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Wall Street abre en rojo después de registrarse ataques contra embarcaciones petroleras en mar Rojo, así como los altos costos del petróleo registrado en el arranque de este jueves.

¿Cómo abrieron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con los primeros movimientos de la jornada, los principales índices bursátiles registraron los siguientes resultados:

Dow Jones : sube 0.78% hasta 51,853 unidades

: sube 0.78% hasta 51,853 unidades S&P 500 : baja 0.78% hasta 7,440 unidades

: baja 0.78% hasta 7,440 unidades Nasdaq: baja 1.52% hasta 25,300 unidades

La Bolsa de Nueva York comenzó tensionada este jueves después de que el petróleo superara los $100 dólares por barril, tras los ataques perpetrados contra dos embarcaciones que transitaban por el mar Rojo.

El estrecho de Bab al Mandeb se convirtió en una de las principales rutas alternativas al de Ormuz, bloqueado por Irán tras reanudarse la ofensiva de Estados Unidos

Por otro lado, las acciones de Alphabet y Tesla reportaban pérdidas del 5.8% y 10.8%, respectivamente, después de presentar resultados trimestrales que preocuparon a los inversionistas.

La matriz de Google obtuvo un beneficio neto de $174,685 millones de dólares en el primer semestre del ejercicio, un 178 % más interanual, según los datos divulgados este miércoles.

Confirman hutíes ataque a petroleros saudíes en mar Rojo

Los hutíes de Yemen confirmaron la madrugada de este jueves que lanzaron un ataque con misiles y drones contra dos petroleros de Arabia Saudita que, según afirmaron, violaron el bloqueo naval impuesto por el grupo en el mar Rojo.

De acuerdo con un comunicado difundido en Telegram, la ofensiva impactó a los buques Encelia y Layla, lo que provocó un incendio de gran magnitud en ambas embarcaciones.